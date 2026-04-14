Украина существенно улучшила ПВО на фоне рекордных российских ударов: анализ CEPA

Аналитики считают, что украинская противовоздушная оборона адаптировалась к тактике массированных атак дронов.

Украинская система противовоздушной обороны демонстрирует стремительное повышение эффективности на фоне постоянного роста интенсивности российских атак. За последние месяцы Украина улучшила показатели перехвата воздушных целей, адаптировавшись к тактике массированных дроновых атак. Об этом пишет американский Центр анализа европейской политики (CEPA).

Показательной аналитики считают атаку 3 апреля, когда Россия запустила 579 ракет и дронов. Отмечается, что это не была самая масштабная атака (ведь российская армия теперь способна запускать до 1000 средств в сутки), однако она была достаточно серьезной.

"Но в то же время было и некоторое успокоение. Украинская система ПВО сбила 541 элемент этой атаки", – говорится в материале.

При этом аналитики подчеркнули, что все равно 38 ракет и дронов прорвались через защиту и нанесли очень серьезный ущерб.

В целом же, как пишет CEPA, российские воздушные атаки изменились по масштабу и характеру, и появляется обнадеживающая тенденция, свидетельствующая о том, что Украина становится значительно эффективнее.

Теперь Россия атакует не только ночью, а практически круглосуточно. Однако, как отметил Институт науки и международной безопасности, несмотря на рекордные объемы запусков, уровень попаданий снизился, "что свидетельствует об улучшении возможностей перехвата, в частности благодаря растущей роли дронов-перехватчиков, мобильных огневых групп и многоуровневых систем обороны".

Аналитики отметили, что 3 апреля было несколько лучше предыдущих дней: лишь 6% средств поражения достигли целей по сравнению со средним показателем в 8% за март:

"Это значительное улучшение по сравнению с прошлой осенью, когда в некоторые месяцы почти 19% дронов достигали своих целей".

Аналитики также отметили изменение характера войны в воздухе. Если раньше основную роль играли дорогие ракеты, то сейчас все более важными становятся массово производимые дроны. Украина активно развивает это направление.

В феврале министр обороны Михаил Федоров озвучил цель перехватывать не менее 95% входящих ракет и дронов, одновременно развивая многоуровневую систему ПВО и увеличивая производство перехватчиков для лучшей защиты городов и критической инфраструктуры. Сейчас цифры свидетельствуют, что Киев движется в правильном направлении, пишет CEPA.

По данным Федорова, в марте украинские дроны-перехватчики уничтожили более 33 000 вражеских беспилотников, что вдвое больше, чем в предыдущем месяце.

Также, по данным Украины, ее системы ПВО уничтожили или подавили 89,9% российских воздушных целей в марте – это больше по сравнению с 85,6% в феврале и 80,2% в декабре.

Рост уровня перехватов сопровождается увеличением количества российских запусков: в марте по сравнению с февралем их стало больше примерно на 28%.

"Акцент Кремля на количестве заметен уже несколько месяцев. В сентябре 2025 года Россия смогла запустить более 800 дронов за одну ночь. Однако пока Россия наращивала свой наступательный потенциал, Киев увеличивал производство и совершенствовал использование своих дронов-перехватчиков", – говорится в материале.

По словам аналитиков, сейчас фактически обе стороны вовлечены в индустриальную гонку дронов. Для Украины вызов заключается в том, чтобы строить дроны-перехватчики дешево, в больших количествах и с постоянно растущей эффективностью поражения. Для России – производить больше ударных дронов, одновременно постоянно адаптируя их с помощью контрмер, направленных на предотвращение перехвата.

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению бывшего спецпредставителя США по делам Украины Курта Волкера, вряд ли стоит ожидать усиления воздушных атак на Украину, поскольку Россия использует все имеющиеся у нее возможности, а Украина очень эффективно научилась противодействовать этим атакам – большинство дронов сбивается, как и часть ракет.

Также мы писали, что в Украине начали работать частные комплексы ПВО. В видеорепортаже канала DW было показано, как они действуют. Такую защиту для частных предприятий с января предлагает компания Carmine Sky. Что важно, операторами турелей выступают гражданские работники.

