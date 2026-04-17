Россияне атаковали Днепр: повреждена городская инфраструктура, есть раненый

Также известно, что пострадал мужчина.

Российские оккупанты утром атаковали Днепр. В результате атаки повреждена городская инфраструктура. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа в Telegram.

В частности, в результате атаки российских захватчиков в Днепре произошел пожар. Пожарные его локализовали. Было повреждено транспортное предприятие.

"Последствия утренней атаки на Днепр. Повреждена городская инфраструктура. Разрушенный троллейбус", – написал Ганжа.

Позже он добавил, что один человек пострадал в результате утренней атаки на Днепр.

"Это 29-летний мужчина. Он будет лечиться амбулаторно", – отметил Ганжа.

Как сообщили в ГСЧС, россияне более 20 раз атаковали два района Днепропетровской области.

В частности, в Новоалександровской общине Днепровского района пострадали двое мужчин. Повреждены гимназия, частный дом и автомобиль.

В Днепре в результате ударов повреждены транспортное предприятие и многоэтажный дом. На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали.

Как сообщал УНИАН, российские захватчики усилили удары по Днепру. На этой неделе город два дня подряд находился под массированным ударом. Были повреждены офисные и административные здания, жилые дома, предприятие, автомобили.

Как отмечают аналитики ISW, российские оккупанты смогли накопить ракеты и дроны для атаки на Украину, воспользовавшись "пасхальным перемирием" 11-12 апреля.

Между тем, по данным издания Financial Times, Россия готовит новое наземное наступление на юго-востоке Украины. Для этого враг привлекает стратегические резервы – речь идет о 20 тысячах оккупантов. Россия стремится захватить весь Донбасс до сентября.

