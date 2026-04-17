Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение второй раз за неделю

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что оккупированная российскими захватчиками Запорожская атомная электростанция снова временно лишилась всего внешнего питания. Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ в сети X.

Как отметил Гросси, электроснабжение уже второй раз было потеряно менее чем за неделю. Всего это уже 14-й зафиксированный такой случай с начала полномасштабного вторжения России.

"Подключение восстановлено примерно через 40 минут. Причина потери питания пока неизвестна", – сообщил Гросси.

Вместе с тем, по его словам, команда МАГАТЭ находится на объекте, где занимается установлением фактов и отслеживает ситуацию.

Как сообщал УНИАН, МАГАТЭ вовлечено в консультации с Украиной и РФ, чтобы обеспечить возможность ремонта линии электропередач, которая обеспечивает внешнее питание ЗАЭС. В прошлый раз питание на АЭС пропадало 14 апреля.

Недавно старший ядерный специалист "Гринпис Украина" Шон Берни утверждал, что российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину намеревались захватить три украинские атомные электростанции. Сделать это им помешали украинские военные.

