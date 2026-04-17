Украину поддерживают: Свириденко раскрыла детали визита в США

Премьер заявила о прогрессе в работе с МВФ по кредиту на сумму $8 млрд.

Премьер-министр Юлия Свириденко в ходе визита в США заручилась поддержкой высокопоставленных американских чиновников, включая министра финансов Скотта Бессента.

Свириденко рассказала Reuters, что использовала встречу с Бессентом, чтобы донести позицию Украины о том, что санкции, введенные против России, не должны быть ослаблены, отменены или отложены.

"Бессент поддерживает Украину и выступает в ее защиту", - сказала Свириденко.

Сотрудничество с МВФ

Она также заявила о прогрессе в работе с МВФ по кредиту на сумму $8 млрд, и анонсировала визит делегации Фонда в Киев в мае. Она сказала, что МВФ понимает, что Украине в некоторых случаях необходима большая гибкость, и готов оказать поддержку.

Помощь G7

Издание отметило, что Украина также получила долгожданный импульс благодаря заявлению, опубликованному после встречи глав финансовых ведомств стран "Большой семерки", которые пообещали продолжать помощь Украине, в том числе помогать ей подготовиться к следующей зиме.

О выборах в Венгрии

Свириденко выразила надежду, что проигрыш Виктора Орбана на выборах в Венгрии, поможет разблокировать введение 20-го антироссийского пакета санкций Евросоюза, а также выделение Украине кредита на сумму 90 млрд евро, который Венгрия заблокировала.

В связи с этим она отметила, что это также может стать хорошей новостью для "необратимого" стремления Украины к вступлению в ЕС. Поэтому сейчас самое подходящее время для того, чтобы ускорить процесс вступления в Евросоюз, выразила мнение Свириденко.

