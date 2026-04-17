Россия воспользовалась 'пасхальным перемирием': ISW о новой тактике атак на Украину

Прекращение огня на Пасху непропорционально пошло на пользу России.

Россия осуществила масштабную атаку беспилотниками и ракетами по Украине в течение дня 15 апреля и в ночь на 16 апреля, используя более 700 воздушных целей. При этом, как пишут аналитики Института изучения войны, российские оккупанты смогли накопить такое количество оружия, воспользовавшись "пасхальным перемирием" 11-12 апреля.

"Российские военные, вероятно, накопили беспилотники и ракеты для проведения крупной серии ударов по Украине в выбранный ими момент, и прекращение огня на Пасху непропорционально пошло на пользу России, поскольку российская тактика ударов основана на подавлении и истощении украинской ПВО", - указывают аналитики.

Россия, как правило, запускает эти более крупные пакеты ударов в ключевые моменты мирных переговоров с Украиной, в том числе непосредственно до или после двусторонних или трехсторонних переговоров, включая переговоры с Соединенными Штатами.

Видео дня

Новая тактика ударов

Аналитики отмечают, что российские войска применили новую тактику нанесения ударов, позволяющую угрожать большему количеству районов Украины в течение более длительных периодов времени и непропорционально затрагивать гражданские районы. Впервые РФ применила этот подход во время крупнейшей на данный момент серии российских ударов в войне 23-24 марта.

Представитель ВВС Украины полковник Юрий Игнат отметил, что российские войска рассчитали волны ударов таким образом, что первая волна беспилотников, нанесенная ночью, действовала как "боевая разведка" перед двумя основными волнами ударов. При этом российские войска использовали крылатые ракеты в первой волне и баллистические ракеты во второй.

"Россияне, скорее всего, намеревались истощить украинскую ПВО с помощью беспилотников большой дальности и крылатых ракет, для которых украинские войска имеют высокую эффективность перехвата, перед ударами баллистическими ракетами, которые украинским войскам трудно перехватить. Украина полагается на предоставленные США системы ПВО Patriot и перехватчики для перехвата российских баллистических ракет, и Россия, вероятно, стремится воспользоваться глобальным дефицитом перехватчиков Patriot и текущей войной на Ближнем Востоке, чтобы эскалировать свою ударную кампанию против Украины", - подчеркивают аналитики.

Атака по Украине

В ночь на 16 апреля российские оккупанты нанесли массированный удар по различным областям Украины. Враг бид по Киеву, Днепру, Одессе, Харькову. Погибли люди, в том числе ребенок. Число пострадавших и погибших исчисляется десятками.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины отметили, что оккупанты применили большое количество баллистики. Кроме того, атака проводилась не как обычно, в течение ночи – еще днем 15 апреля россияне применили стратегическую авиацию.

После массированного российского обстрела президент Украины Владимир Зеленский упрекнул международных партнеров в том, что многие обязательства по усилению украинской противовоздушной обороны не выполнены.

