Теоретически в зону угрозы попадают города Запорожье, Харьков, Херсон, Сумы и другие.

Российские "дроны-ждуны" становятся угрозой не только для военной логистики в ближней прифронтовой зоне. Теперь они угрожают и гражданскому транспорту в десятках километров от фронта. Об этом в своем телеграм предупредил командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

"Будьте бдительны, особенно ночью и в тумане. Приполосные путепроводы и не только. Не новое на фронте явление, но глубина проникновения нередко больше, чем проходят тропы, по которым на позиции добираются пехота и пилоты", - написал он.

По словам "Мадяра", российские дроны, сидящие на обочине в засаде, ожидая появления украинской техники, являются ежедневным явлением в зоне 10-15 км от линии боевого соприкосновения. А вот на глубине 20-40 км такой "ждун" является неожиданностью, особенно для гражданского населения.

"Здесь не о способах их уничтожения. Мы работаем всеми подручными средствами, от обстоятельств: сбросом, дроном фпв или стрелкотней. Здесь о БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ", - пояснил смысл своего сообщения командующий СБС.

Война в Украине: угроза от дронов

Как писал УНИАН, российские "Шахеды" начали охотиться на локомотивы украинской железной дороги. Известный специалист по системам связи и РЭБ Сергей "Флэш" Бескрестнов предупредил, что при отсутствии контрмер россияне могут нанести значительный ущерб украинской железной дороге.

Его коллега Анатолий Храпчинский призвал создать комплексную систему противодействия российским дронам, не ограничиваясь попытками защитить отдельные объекты.

