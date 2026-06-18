В скором времени по России полетят рои умных ракет Ruta на базе ИИ, - СМИ

В ходе испытаний удалось создать автономный рой дронов с ИИ, способный уничтожать цели на земле и в воздухе.

Оборонные технологические компании Shield AI и Destinus провели успешные испытания по интеграции боевого искусственного интеллекта Hivemind на дроны различных типов. В результате была подтверждена возможность автономного управления беспилотниками в полете и перенос автоматизированных роевых возможностей на крылатые ракеты Ruta.

Как пишет Defense Express, испытания проходили в три этапа.

Отмечается, что первый этап предусматривал двухмесячные работы по интеграции боевого ИИ Hivemind на дроны Hornet от Destinus и проведение полётов, во время которых дрон самостоятельно обновлял свой маршрут.

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В ходе второго этапа был создан полноценный разведывательно-ударный контур, в котором к дронам Hornet присоединились разведывательные БПЛА V-BAT, которые были протестированы в Украине. Он выполнял роль ретранслятора связи и передачи данных о миссиях на ударные дроны.

Кроме того, как отмечают в компании, дрон Hornet в версии Block 2 может работать как дрон-перехватчик, что открывает возможности для создания автономного роя, способного уничтожать цели на земле и в воздухе.

В ходе третьего этапа, как заявляют разработчики, была отработана вся последовательность выполнения миссии – автономное планирование с помощью наземной станции управления, следование рельефу местности и обновление данных о цели непосредственно в полете, выполнение маневров и т. д.

"На следующем этапе эти возможности будут перенесены на платформу Ruta (о крылатой ракете) от Destinus в Украине, что позволит осуществлять скоординированные ударные действия между V-BAT и несколькими системами Ruta", – отмечается в пресс-релизе Shield AI.

В то же время аналитики подчеркнули, что компании достаточно быстро, в течение нескольких месяцев, прошли три предыдущих этапа, что свидетельствует о реализации полноценных автоматизированных роевых возможностей, которые теперь можно перенести на крылатые ракеты Ruta.

Крылатые ракеты Ruta: последние новости

Как сообщал УНИАН, Destinus совместно с Rheinmetall ускоряет разработку новой ракеты Ruta Block 3, которую испытают в Украине. Предполагается, что летные испытания начнутся в 2027 году.

Ruta Block 3 будет основана на архитектуре первой версии ракеты, которая уже перешла от боевых испытаний к серийному производству. Уточняется, что Ruta Block 1 серийно производится в Нидерландах, а Destinus расширяет производственные мощности.

Ruta Block 2 в настоящее время проходит летные испытания в Украине. Block 3 расширит архитектуру Ruta до нового класса дальнобойных систем, сохраняя при этом европейский контроль над разработкой.

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