В Украине пройдут испытания новой версии ракеты Ruta с дальностью до 2000 км

Запускать ракету можно будет как с воды, так и с суши.

Компания Destinus совместно с Rheinmetall ускоряет разработку новой ракеты Ruta Block 3, которую испытают в Украине. В компании сообщили, что летные испытания начнутся в 2027 году.

Ruta Block 3 будет базироваться на архитектуре первой версии ракеты, которая уже перешла от боевых испытаний к серийному производству. Уточняется, что Ruta Block 1 серийно производится в Нидерландах, а Destinus расширяет производственные мощности.

При этом Ruta Block 2 в настоящее время проходит летные испытания в Украине. Block 3 "расширит архитектуру Ruta до нового класса дальнобойных систем", сохраняя при этом европейский контроль над разработкой.

В компании отметили, что программа разработана для перехода дальнобойных европейских ракет от ограниченных запасов к устойчивому промышленному производству.

"Европа вступает в новую оборонную эру, где решающим фактором уже является не наличие высокоточного оружия, а способность производить, пополнять и развивать его в промышленных масштабах во время длительных высокоинтенсивных операций", – сказал Михаил Кокорич, генеральный директор Destinus.

По его словам, Ruta Block 3 "разработана с учетом этой реальности: суверенной европейской архитектуры, распределенного промышленного производства и возможности быстрого масштабирования в странах союза".

Характеристики обновленной ракеты

Ruta Block 3 планируют оснащать турбореактивным двигателем нового поколения – увеличенным Destinus T220, который сейчас находится на стадии проектирования, а также боевой частью класса 250 кг. Дальность полета ракеты будет достигать 2 тысяч километров.

"Система будет сочетать передовую автономную навигацию для условий с ухудшенным сигналом GNSS с возможностями терминального зондирования и наведения, которые в настоящее время разрабатываются. При этом она будет иметь стандартную контейнерную пусковую архитектуру ISO, которая поддерживает развертывание на суше, на море и на стационарных площадках", – отметили в компании.

Как Ruta Block 2 превратился в крылатую ракету

Как сообщал УНИАН, Ruta Block 2 получила важные обновления. Прежде всего это складные крылья, а также увеличение боевой части до более 250 кг, многорежимное наведение с интеграцией ИИ, новый корпус с технологией малозаметности. Дальность Ruta Block 2 составляет 700 км.

Block 2 обеспечивает "более широкую совместимость с пусковыми установками и обладает еще большей масштабируемостью развертывания, поскольку может транспортироваться и запускаться из герметичных контейнерных модулей".

