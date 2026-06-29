Россияне сбили свой же носитель крылатых ракет 'Бандероль' в Крыму

Всего оккупанты за последнюю неделю потеряли четыре "Ориона".

Россияне продолжают терять ударно-разведывательные дроны "Орион". В частности, в ночь на 23 июня спецназ ВСУ уничтожил сразу три таких беспилотника на аэродроме в оккупированной Керчи. Также эти БПЛА уничтожают и сами россияне.

OSINT-аналитик Special Kherson Cat в соцсети X опубликовал видео, на котором запечатлено, как в поле догорает российский дрон. Этот беспилотник был идентифицирован именно как "Орион".

Позже OSINT-аналитик с ником Dominik определил, что крушение беспилотника произошло вблизи поселка Ивановка в Крыму, в 13 км от Керчи и в 11 км от аэродрома, на котором базируются эти дроны.

Видео дня

Как пишет Defense Express, всего оккупанты за последнюю неделю потеряли четыре "Ориона". Это единственные известные носители крылатых ракет "Бандероль".

Аналитики напомнили, что эти ракеты имеют малую заметность и дальность до 500 км. Боевой частью является авиабомба ОФБЧ-150. Они оснащены китайским реактивным двигателем Swiwin, который обеспечивает им максимальную скорость 650 км/ч.

Также аналитики обратили внимание на факт дружественного огня. По их словам, это прямо указывает на низкий уровень организации противовоздушной обороны врага.

Кроме того, аналитики напомнили, что беспилотник "Орион" имеет размах крыла 16,3 метра и максимальную взлетную массу 1000 кг.

Силы обороны впервые сбили российский зенитный дрон "Сокол"

Напомним, что ранее Силы обороны Украины впервые уничтожили новый российский беспилотник "Сокол-И". Оккупанты разработали его для борьбы с украинскими разведывательными и ударными БПЛА.

Поражение осуществили пилоты 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко, применив дрон-перехватчик "Генерал Черешня AIR".

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