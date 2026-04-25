'Летающие мины' меняют правила войны в Украине, – Forbes

Устроить засаду с помощью дронов на самом деле не так просто, как кажется сторонним наблюдателям.

Обе стороны на фронте в Украине активно применяют новый тип беспилотников – так называемые дроны-"ждуны", которые сочетают в себе концепцию противотранспортной или противопехотной мины и дрона-камикадзе. Как пишет Forbes, тактика засад, контрзасад и противодействия им стремительно развивается.

Командир подразделения беспилотников "Тайфун" Нацгвардии Украины с позывным "Майкл" объясняет, что за эффектными видео с применением "ждунов" стоит сложная подготовка.

"Выбор цели – это первый шаг. Мы точно определяем, на что охотимся", – говорит боец.

По словам военного, заранее выбранная цель может быть разной: от логистических маршрутов до пехотных патрулей или колонн бронетехники. Для подготовки используют данные радиоразведки и разведывательных дронов, чтобы создать базу маршрутов и времени передвижения противника.

Издание отмечает, что такие засады обычно осуществляются с помощью дронов на оптоволоконном управлении, ведь радиоуправляемые аппараты теряют сигнал при снижении к земле из-за проблемы радиогоризонта. Кроме того, оптоволоконные дроны потребляют меньше энергии и их сложнее обнаружить.

Впрочем, посадка остается одним из самых сложных этапов.

"Выполнение требует поиска места, которое обеспечивает маскировку, но в то же время защищает хрупкий оптоволоконный кабель от зацепа или обрыва", – говорит "Майкл".

Дополнительные трудности создают погодные условия – дождь и снег могут утяжелять кабель, а мороз способен приводить к его замерзанию.

После размещения дрон может ждать часами или даже целую ночь. Ключевое преимущество – эффект неожиданности.

"Цели имеют всего несколько секунд, чтобы отреагировать после запуска дрона", – отмечает военный, подчеркивая, что это значительно меньше, чем в случае с обычными FPV.

В то же время такие аппараты имеют и недостатки – из-за дополнительного оборудования они несут меньший заряд.

По оценкам военного, в настоящее время до 10% оптоволоконных дронов используются именно для засад, и эта доля растет. Это позволяет контролировать логистические зоны и создавать психологическое давление на противника.

Противодействие также эволюционирует: стороны пытаются уничтожать вражеские дроны-"жданы", когда те еще находятся на земле. Для этого применяют патрульные беспилотники с тепловизорами.

"Даже в "спящем режиме" электроника дрона генерирует тепло. Ночью неподвижный дрон является яркой целью для тепловизионных камер противника", – рассказывает "Майкл".

Одной из главных проблем остается усталость операторов, которые вынуждены часами следить за экраном. Решением может стать использование искусственного интеллекта. В то же время полностью автономные боевые дроны вызывают споры.

"Хотя технически это может быть реализовано, это пересекает критическую грань – человеческое решение по выбору цели", – подчеркивает военный.

Как пишет Forbes, этот аспект войны, на который внешние наблюдатели обращают мало внимания, на самом деле может существенно изменить то, как ведутся войны.

"Будущие поля сражений, вероятно, будут кишеть большим количеством умных, выносливых дронов-засад", – говорится в публикации.

Как писал УНИАН, российские войска все чаще отказываются от дорогих ударных БПЛА в пользу более дешевых "Молний". По словам Сергея Бескреснова, эти дроны трудно обнаруживаются радарами, а также не всегда эффективно уничтожаются зенитными дронами. Он отмечает, что для противодействия нужны лучшие средства РЭБ.

Также мы писали, что украинская "малая ПВО", то есть дроны-перехватчики, переходит на новый технологический уровень. Теперь операторы будут управлять дронами из глубокого тыла, а не непосредственно с пусковых позиций.

