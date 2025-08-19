Вариантом решения проблемы является переход на оптоволоконные дроны, но они все еще в меньшинстве.

В войне дронов на российско-украинском фронте нашлось свое "узкое место". Из-за большого количества дронов в воздухе при ограниченном спектре радиочастот пилоты часто мешают друг другу. А когда в дело вмешиваются операторы систем радиоэлектронной борьбы, становится еще сложнее, пишет Business Insider.

Оператор дронов в Силах беспилотных систем Украины Димко Жлуктенко рассказал изданию, что его подразделение недавно пострадало от работы "дружественной" системы РЭБ. По его словам, такая ситуация часто возникает с крупными разведывательными дронами, поскольку "многие украинские беспилотники используют те же частоты, что и вражеские". Так было, например, с российскими Zala и украинскими Shark.

"Когда дружественные средства радиоэлектронной борьбы пытаются глушить Залу, они также глушат и Шарка", - пояснил Жлуктенко.

Видео дня

Боец отметил, что украинским военным приходится координировать запуск своих дронов, чтобы избежать случайного подавления. По его словам, "на одной миле от линии фронта в небе может быть более 60 дронов". В его секторе, на расстоянии около 5 км, обычно летают по меньшей мере три больших российских беспилотника. Однако в небе одновременно находится множество других аппаратов, и часто сложно определить, кому они принадлежат.

Он также рассказал, что из-за этой путаницы пехота иногда паникует: "Они буквально переключаются на все частоты, чтобы их глушили, потому что боятся".

Другой украинский оператор дронов на условиях анонимности подтвердил, что у бойцов бывают случаи, когда они пытаются сбить любой аппарат, который видят в небе.

Эта проблема особенно беспокоит западные армии, которые разрабатывают собственные программы использования малых дронов. Кадры с фронта в Украине демонстрируют, что солдаты иногда не могут сразу распознать, принадлежит ли аппарат своим или врагу. В некоторых случаях они даже открывают огонь, имея всего несколько секунд для принятия решения.

Огромное количество аппаратов приводит не только к дружеским глушениям, но и к случаям, когда операторы случайно получают доступ к сигналам дронов противника и видят их данные разведки.

"Существует так много дронов и лишь ограниченное количество рабочих частот, что каналы передачи данных дронов могут переключаться самопроизвольно. Украинские и российские войска решают эти вопросы в режиме реального времени, а уроки, вынесенные из боевых действий, могут повлиять на ход будущих войн", - резюмирует Business Insider.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, украинские дронщики поставили на паузу дружбу российских нефтяных компаний с нефтеперерабатывающими заводами Венгрии. В результате попадания в нефтепровод "Дружба" он фактически прекратил работу.

Также мы рассказывали, что российский прорыв возле Покровска ликвидирован. Сейчас украинские защитники добивают тех россиян, которым до сих пор удавалось выжить.

Вас также могут заинтересовать новости: