В войне дронов на российско-украинском фронте нашлось свое "узкое место". Из-за большого количества дронов в воздухе при ограниченном спектре радиочастот пилоты часто мешают друг другу. А когда в дело вмешиваются операторы систем радиоэлектронной борьбы, становится еще сложнее, пишет Business Insider.
Оператор дронов в Силах беспилотных систем Украины Димко Жлуктенко рассказал изданию, что его подразделение недавно пострадало от работы "дружественной" системы РЭБ. По его словам, такая ситуация часто возникает с крупными разведывательными дронами, поскольку "многие украинские беспилотники используют те же частоты, что и вражеские". Так было, например, с российскими Zala и украинскими Shark.
"Когда дружественные средства радиоэлектронной борьбы пытаются глушить Залу, они также глушат и Шарка", - пояснил Жлуктенко.
Боец отметил, что украинским военным приходится координировать запуск своих дронов, чтобы избежать случайного подавления. По его словам, "на одной миле от линии фронта в небе может быть более 60 дронов". В его секторе, на расстоянии около 5 км, обычно летают по меньшей мере три больших российских беспилотника. Однако в небе одновременно находится множество других аппаратов, и часто сложно определить, кому они принадлежат.
Он также рассказал, что из-за этой путаницы пехота иногда паникует: "Они буквально переключаются на все частоты, чтобы их глушили, потому что боятся".
Другой украинский оператор дронов на условиях анонимности подтвердил, что у бойцов бывают случаи, когда они пытаются сбить любой аппарат, который видят в небе.
Эта проблема особенно беспокоит западные армии, которые разрабатывают собственные программы использования малых дронов. Кадры с фронта в Украине демонстрируют, что солдаты иногда не могут сразу распознать, принадлежит ли аппарат своим или врагу. В некоторых случаях они даже открывают огонь, имея всего несколько секунд для принятия решения.
Огромное количество аппаратов приводит не только к дружеским глушениям, но и к случаям, когда операторы случайно получают доступ к сигналам дронов противника и видят их данные разведки.
"Существует так много дронов и лишь ограниченное количество рабочих частот, что каналы передачи данных дронов могут переключаться самопроизвольно. Украинские и российские войска решают эти вопросы в режиме реального времени, а уроки, вынесенные из боевых действий, могут повлиять на ход будущих войн", - резюмирует Business Insider.
Война в Украине: последние новости
Как писал УНИАН, украинские дронщики поставили на паузу дружбу российских нефтяных компаний с нефтеперерабатывающими заводами Венгрии. В результате попадания в нефтепровод "Дружба" он фактически прекратил работу.
Также мы рассказывали, что российский прорыв возле Покровска ликвидирован. Сейчас украинские защитники добивают тех россиян, которым до сих пор удавалось выжить.