Выступление россиян возле Доброполья на Покровском направлении ликвидировано, сейчас остатки врага зачищаются.

Наступление россиян и прорыв украинской обороны вблизи Доброполья на Покровском направлении стал возможным благодаря значительному преимуществу россиян в личном составе. Сейчас ситуация стабилизирована, но она остается хрупкой. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов в эфире Киев24, комментируя обострение ситуации, которое произошло на прошлой неделе.

"Как и предполагалось, выступление россиян было "срезано". Они слишком увлеклись походом в сторону Доброполья, но такие планы оказались не очень удачными. Выступление было "срезано". А остатки их зачищаются", - констатировал Трегубов.

По его словам, на той части Покровского направления сейчас тенденции "оптимистичные".

Видео дня

Другое дело, заметил военный, что россияне пытаются восточнее развивать наступление - в сторону Константиновки.

"Поэтому ситуация на самом деле хрупкая. То, что происходило в направлении Доброполья - это результат именно того, что у россиян есть и остается преимущество в личном составе. Они не прорывали там украинские позиции. Они просто проходили украинские позиции, теряя значительную численность своей пехоты. Но 50% потеряют, а 20% - пройдут и засядут в лесопосадке уже за этой позицией. А потом эти малые группы объединяются, чтобы вести более активные боевые действия. И вот именно это и произошло. К сожалению, это объективная угроза в ситуации, когда враг настолько превосходит количественно, в первую очередь, пехотой. Нельзя одними дронами удерживать целую линию. А пехоты у нас не хватает", - сказал он.

По словам Трегубова, все время оккупанты пополняют свои потери.

"Враг имеет очень много личного состава на территории Донетчины и все время подтягивает его ближе к линии фронта... Более того, с самого начала их было набрано очень много. До войны население Покровска было около 80 тыс. А на Покровском направлении сейчас 110 тыс россиян - это фактически в 1,5 раза больше, чем было население самого города. С такой армадой не то что на Покровск, на Немецкую можно ходить. А они идут на Покровск", - отметил представитель ОСУВ "Днепр".

Также, по его словам, враг накапливает бронетехнику. На вопрос, почему россияне ее не используют, Трегубов сказал, что есть два варианта - или боится, что она будет уничтожена нашими дронами, или ожидают момент, чтобы прорвать нашу оборону.

"Я более склоняюсь к первому варианту", - добавил он.

Он уточнил, что нет прекращения атак со стороны россиян, учитывая продолжающиеся переговоры мировых лидеров по войне в Украине. Трегубов отметил, что такого во время этой войны не было и не надо об этом спрашивать.

Больше новостей о ситуации на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, в конце прошлой недели Трегубов рассказал, что враг не имеет контроля над территорией, где начался прорыв на Добропольском направлении. По его информации, маршрут, которым прошли россияне, имел две "клешни" на конце, где они остановились и там их начали уничтожать, перерезав отступление. Были опасения, добавил представитель ОСУВ "Днепр", что оккупанты закрепятся в "горловине", по которой шли, но этого удалось избежать.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью сказал, что Россия готовит активные наступления на Покровском и Запорожском направлениях.

"Сейчас противник проводит перегруппировку и концентрируется на двух основных направлениях. Это Покровское направление, которое для россиян остается определяющим. И теперь враг перебрасывает свои части из Сумского на Запорожское направление. То есть это будет второе направление, на котором враг планирует начать активные наступательные действия", - отметил главком.

Вас также могут заинтересовать новости: