Речь идет о дроне-разведчике с искусственным интеллектом.

Дрон V2U российских оккупационных войск получил новую версию. Об этом сообщил специалист в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов.

"Ударный БПЛА с искусственным интеллектом V2U получил новую версию: БПЛА-разведчик с искусственным интеллектом", – написал он в Телеграм-канале.

По словам "Флеша", новый тип вражеских беспилотников на этой неделе был замечен на всех фронтах.

Видео дня

"Когда мы изучали трофеи, там в программе V2U были разные названия этой линейки дронов. Ударный есть. Разведчик уже тоже есть. Остался дрон-курьер для логистики", – продолжил Сергей Бескрестнов.

Он также отметил, что разработчик и производитель этого дрона неизвестны. Внутри беспилотника ничего российского нет.

"Для меня самый важный вопрос: взаимодействие разведчика и ударных дронов в роевом решении. Еще раз повторюсь, что я считаю эту разработку линейки БПЛА на ИИ наиболее инновационной и опасной", – констатировал "Флеш".

Российское оружие: другие новости

Недавно "Флеш" рассказывал, что в России разработали новый беспилотный летательный аппарат. Он предназначен для борьбы с окопными средствами радиоэлектронной борьбы. Дрон получил название "Велес-10.ДР".

Кроме того, россияне спустили на воду новый фрегат проекта 22350 "Адмирал Амелько". Эти корабли могут быть носителями крылатых ракет "Калибр" и гиперзвукового ракетного комплекса "Циркон".

Тем временем в Военно-морских силах ВСУ сообщили, что Россия потеряла самолет Су-30СМ в Черном море. Известно, что борт выполнял задание к юго-востоку от острова Змеиный. Отмечалось, что обломки самолета были найдены на поверхности моря.

Вас также могут заинтересовать новости: