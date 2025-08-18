Силы беспилотных систем нанесли серьезный удар по НПС "Никольское".

14 полк Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины ударили по нефтеперекачивающей станции "Никольское", которая находится в Тамбовской области РФ, из-за чего перекачка нефти была полностью остановлена на неопределенный срок.

"Нефтепровод "Дружба" отдыхает", - отметил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") в Telegram.

Что известно о нефтепроводе "Дружба"

Удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" был нанесен в ночь на 18 августа, из-за чего на объекте вспыхнул пожар, а перекачка была остановлена. В Генштабе ВСУ заявили, что "Никольское" — часть экономической инфраструктуры России.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за этого происшествия без нефти остались Словакия и Венгрия. "Этот последний удар по нашей энергетической безопасности является возмутительным и неприемлемым", - отметил министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто.

