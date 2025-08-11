Россияне крепят на дроны мины, которые имеют неконтактный магнитный детонатор, реагирующий на металл.

В Украине был верифицирован новый тип ударного дрона типа "Шахед", под крылья которого были установлены две противотанковые мины ПТМ-3. Такое заявление сделал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

По его словам, это повысило уровень угрозы, которую несут вражеские дроны-камикадзе. Коваленко объяснил, что ПТМ-3 – это противотанковая мина, применяемая для дистанционного минирования территории весом 4,9 кг. Она наполнена взрывчатым веществом весом в 1,8 кг.

"Опасность мины в том, что она имеет неконтактный магнитный детонатор, реагирующий на металл. В первую очередь речь идет об автотранспорте, бронетехнике и так далее, но если к мине подойдет человек, на котором есть металлический предмет массой более 50 граммов, то мина отреагирует и на него. Примечательно, что ПТМ-3 на российских ударных дронах встречается уже не в первый раз и РОВ (российские оккупационные войска, – ред.) регулярно пытается интегрировать этот боеприпас в свои воздушные средства поражения", – продолжил Коваленко.

Пока что использование "Шахеда" для разбрасывания мин массовым не стало. Но эксперт считает, что если РФ идея понравится, ее могут масштабировать. Как следствие, роль носителя ПТМ-3 будет выполнять практически каждый ударный дрон, говорит он.

"Дело в том, что во время налетов "Шахеды" могут попросту отстреливать ПТМ-3 вдоль дорог или над полями – таким образом минируя трассы, по которым движутся мобильные огневые группы. Группа из пяти дронов-камикадзе может раскинуть 10 таких мин, 10 дронов – это уже 20 мин и так далее. Двигаясь вдоль трасс, Shahed-136 дистанционно заминируют их, и вероятность подрыва транспорта МОГ (мобильных огневых групп, – ред.) будет достаточно велика", – утверждает Коваленко.

ПТМ-3 – дополнительная угроза во время атак "Шахедами"

Есть потенциальная опасность и для спасательных групп, считает обозреватель. Так, во время атак по городам дроны могут отстреливать мины ПТМ-3 в районах удара перед заходом на цель. То есть риск наезда на такую мину будет распространяться на транспорт спасательных служб.

"ГСЧС, полиция, скорая помощь, прочие службы... А с учетом экипировки пожарных и даже медиков, мина вполне может на них отреагировать своим неконтактным магнитным детонатором. Когда же утром после налета начнется движение гражданского автомобильного транспорта по дорогам и трассам, возникнет риск подрыва на ПТМ-3 уже и его. Более того, мина может отреагировать на велосипедиста или человека на электросамокате, моноколесе и т.д.", – говорит Александр Коваленко.

Не менее серьезной есть и угроза минирования полей, поскольку разглядеть мину в поле с пшеницей будет нереально. И при сборе урожая велик риск подрыва тракторов "и прочей фермерской сельхозтехники даже в глубоко тыловой Украине".

При этом Коваленко выразил сомнения в рациональности минирования полей. По его словам, мина ПТМ-3 имеет свою специфическую форму, и за счет нее и веса при пикировании с высоты может практически полностью зарыться в мягкий грунт. И тогда детонация не нанесет существенного вреда технике.

"Зная такие особенности ПТМ-3, российские оккупанты будут их, вероятнее всего, чаще применять именно вдоль дорог с асфальтным, твердым покрытием, а также по городам. По сути, мы сейчас можем наблюдать за тем, как РОВ реализуют новый формат террора, предназначенный для масштабирования и без того массового геноцида украинцев", – констатировал обозреватель.

Россияне крепят мины на дроны

Несколько дней назад специалист в области радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что враг начал крепить к "Шахедам" противотанковые мины ПТМ-3. И такие "новинки" замечали уже в нескольких регионах страны.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что такие же мины россияне устанавливают и на барражирующие боеприпасы "Ланцет".

