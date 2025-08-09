От российско-украинской границы до своей цели дроны пролетели около 1300 км.

Беспилотники Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины поразили логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним, сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что склад находится в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан.

"На видео видно, как беспилотник ЦСО "А" СБУ попадает прямо в здание логистического хаба. После взрыва начался пожар. К слову, расстояние от российско-украинской границы до точки поражения - около 1300 км", - добавляют в спецслужбе.

В СБУ добавляют, что склады хранения "Шахедов", которыми враг каждую ночь терроризирует Украину, одна из законных военных целей.

Удары по России

Это далеко не первая результативная атака дронов СБУ по объектам в РФ. Как сообщал УНИАН, 31 июля "птички" СБУ поразили завод радиоэлектроники в Пензе. По словам наших источников в спецслужбе, завод производит автоматические системы боевого управления для различных родов войск РФ: ПВО, артиллерии.

В ночь 26 июля дальнобойные дроны СБУ ударили по ставропольскому радиозаводу "Сигнал", который является одним из крупнейших в России производителей радиоэлектроники.

"Сигнал" специализируется на производстве средств радиоэлектронной борьбы, а также радиолокационной аппаратуры.

