Виробники наростили виробництво ракет для Patriot, але попит невгамовний, - BI

США и их союзники наращивают производство перехватчиков Patriot, но глобальный спрос значительно превышает предложение

На фоне затяжной войны в Украине, нестабильности на Ближнем Востоке и растущего напряжения в Азии, мировой спрос на ракеты системы ПВО Patriot достиг рекордного уровня. Несмотря на то, что американские оборонные гиганты - Lockheed Martin, Raytheon и Boeing - инвестируют миллиарды в увеличение производства, темпы роста все еще не успевают за угрозами, пишет Business Insider.

Системы Patriot уже используются в 19 странах, в том числе в Украине, где они играют критическую роль в уничтожении российских ракет и защите ключевых объектов. Но ресурсы исчерпываются.

"Lockheed Martin признает критическую потребность в PAC-3 MSE и тесно сотрудничает с армией США и поставщиками, чтобы удовлетворить мировой спрос", - заявил Брайан Кубик, вице-президент компании.

Сейчас Lockheed Martin производит около 600 ракет PAC-3 MSE в год и планирует "значительное увеличение" к 2027 году. Raytheon, в свою очередь, сообщила об инвестициях в $1 млрд для расширения производства радаров и увеличения выпуска ракет GEM-T на 150% к 2028 году.

Однако эксперты предостерегают: этого может быть недостаточно.

"Даже если производство Patriot превысит выпуск российских ракет, это не решит проблем Европы", - отмечает Фабиан Гофманн, специалист по ПВО из Университета Осло.

Особое беспокойство вызывает соотношение затрат: чтобы надежно уничтожить одну цель, часто требуется два или даже три перехватчика. При этом Россия, по оценкам, производит до 1000 баллистических ракет ежегодно, а Китай и Иран также наращивают арсеналы.

В прошлом месяце Пентагон даже временно прекратил поставки ракет Patriot в Украину из-за опасений относительно собственных запасов. Хотя США публично опровергли кризис, военные признают напряжение.

"Наши батальоны Patriot - очень напряженный ресурс", - подчеркнул генерал Джеймс Мингус, заместитель начальника штаба армии США.

В ответ на вызовы армия США планирует увеличить закупку перехватчиков до более 13 тысяч единиц, что отражает стратегический поворот к усилению ПВО.

НАТО также включило противовоздушную оборону в свои приоритеты. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте отметил необходимость в "пятикратном увеличении возможностей ПВО", подчеркнув:

"Мы ежедневно видим смертельный террор России с неба над Украиной - мы должны быть готовы защищаться".

Patriot на фронте - главные новости

Недавно стало известно, что Германия закупит у США две дополнительные системы ПВО Patriot. За это Германия первой получит новейшие системы Patriot с конвейера США по "ускоренному графику".

Несколько месяцев назад России удалось серьезно повредить радиолокационную установку MIM-104 Patriot в Украине. Об этом сказал заместитель командующего программы НАТО по оказанию помощи в сфере безопасности и подготовки для Украины генерал-майор Майк Келлер. В то же время Германия отремонтировала эту установку.

