В США раскритиковали идею передачи технологий Patriot Украине

Американские аналитики считают, что практической пользы от этого нет, а риски – высоки.

Обещание президента США Дональда Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot выглядит замечательным лишь на первый взгляд. Ведь на практике реализация этой затеи принесет только проблемы и риски. Об этом пишет американский журнал Responsible Statecraft, известный своим скептическим отношением к военной поддержке Украины.

"Это глупость и неудачная попытка показаться великодушным, когда знаешь, что а) украинцы не смогут вовремя их построить, чтобы что-то изменить, и б) война с Россией никогда не будет выиграна на поле боя. Это пустая трата", – говорится в публикации.

Журнал, в частности, ссылается на мнение директора программы большой стратегии Института Куинси Джорджа Биба, который считает, что создание производства ракет в Украине не решит насущной проблемы с противовоздушной обороной. По его словам, строительство завода займет много месяцев, а Россия, вероятно, попытается атаковать объект еще на этапе его возведения, что потребует дополнительной защиты уже имеющимися батареями Patriot.

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Кроме того, американские эксперты не в восторге от самой идеи передачи украинцам технологии американских зенитных ракет.

"Этот шаг не приведет к заметному сокращению дефицита украинской противовоздушной обороны, но создаст существенные риски для национальной безопасности США, облегчив конкурентам доступ к конфиденциальной информации об американских военных системах", – считает Дженнифер Кавана, старший научный сотрудник и директор по военному анализу в Defense Priorities.

Кавана также напоминает, что в настоящее время лицензии на производство систем Patriot имеют только Япония и Германия, которые прошли сложный процесс согласования и выполнили жесткие требования в отношении производственных стандартов, защиты технологической информации и контроля за использованием готовой продукции. По мнению эксперта, именно эти обстоятельства могут существенно затруднить реализацию аналогичного проекта в Украине.

"Опять же, непонятно, знает ли об этом Трамп. Несомненно, Пентагон знает, и мы не удивимся, если этот подарок Украине постепенно погрузится в забвение, где ему и положено быть", – пишет издание.

Ракеты Patriot для Украины

Как писал УНИАН, советник министра обороны Украины Сергей Флеш Бескрестнов считает, что Украине вполне по силам наладить производство ракет для Patriot. Он призвал не слушать пессимистов, но признал, что налаживание производства потребует времени.

На проблему времени обращают внимание многие обозреватели и эксперты. Основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный считает, что по самому оптимистичному сценарию потребуется год-полтора, чтобы наладить производство уже после того, как сам завод будет построен.

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