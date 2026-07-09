Позор для Путина: Крым становится безлюдным, местная экономика вымирает, – Le Monde

Оккупированный полуостров, который должен был стать витриной "русского мира", демонстрирует, что такое оккупированная территория.

В разгар летнего туристического сезона оккупированный Крым оказался под все более сильным давлением Украины, чьи дроны уничтожают на полуострове транспортную, энергетическую и военную инфраструктуру. Как пишет издание Le Monde, перебои с электро- и водоснабжением, дефицит топлива и резкое ухудшение общей экономической ситуации стали шоком для местных жителей и туристов.

Автор публикации отмечает, что за несколько месяцев Крым, который российские власти традиционно позиционировали как главный курорт, фактически превратился в зону боевых действий. Взрывы, воздушные тревоги, длинные очереди на заправках и отключения электроэнергии стали частью повседневной жизни. На этом фоне в социальных сетях всё чаще появляются видеообращения жителей, жалующихся на сложившуюся ситуацию.

"Вы обещали нам безопасность и нормальную жизнь. Но на самом деле – пустые автозаправочные станции, страх, блокпосты, длинные очереди и полная неопределенность", – заявила жительница Крыма в одном из таких обращений к российскому руководству.

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Как рассказывается в материале, топливный кризис начал обостряться после того, как на фоне украинских ударов назначенная Москвой оккупационная администрация ограничила продажу бензина только критически важным службам. Жители пытались самостоятельно завозить топливо через Керченский мост из Краснодарского края, однако после украинских атак на нефтеперерабатывающую инфраструктуру дефицит охватил и юг России. В результате заправки начали отказывать в обслуживании автомобилям с крымскими номерами.

Параллельно Россия пыталась наладить поставки топлива по морю, используя так называемый "теневой флот", однако по этим танкерам сразу же начали наносить удары украинские беспилотники.

Не менее серьёзной проблемой стали перебои с электроснабжением после атак на высоковольтные линии и подстанции. Подконтрольная оккупантам компания "Крымэнерго" признала масштабные отключения по всему полуострову. Из-за регулярных отключений электроэнергии предприниматели сообщают о значительных убытках, ведь работа генераторов существенно увеличивает расходы. Однако и бензина для генераторов тоже не хватает.

По данным американского Института изучения войны (ISW), сочетание дефицита топлива, перебоев с водоснабжением и электроснабжением, а также постоянная угроза ударов беспилотников "может повлечь за собой краткосрочные демографические последствия, которые могут закрепиться в долгосрочной перспективе, если кампания ударов будет продолжаться".

Как пишет Le Monde, туристическая отрасль, которая десятилетиями была главным источником доходов для значительной части крымчан, фактически умирает в эти дни. По информации российских туроператоров и отельеров, россияне массово отменяют бронирования, отказываясь от поездок на оккупированный полуостров. Отели стоят почти пустые.

В то же время последние удары по железнодорожным мостам, обеспечивавшим сообщение между Керчью и военными объектами, затрудняют российскую военную логистику.

"Открытие нового фронта в Крыму украинскими войсками является унижением для Владимира Путина, который когда-то считал, что навсегда "вернул полуостров в родную гавань", – отмечает Le Monde.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что удары Украины по российской инфраструктуре могут вынудить Кремль расширять "буферную зону" на границе, что продлит войну.

Он также отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о возможном закрытии воздушного пространства над Украиной, назвав это новой эскалацией и вмешательством НАТО. Кроме того, пресс-секретарь подчеркнул, что между Путиным и Трампом существует "конструктивный диалог".

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