'Это и есть тупик': Гетьман предсказал, когда возможен перелом в войне

Эксперт отмечает, что Силы обороны в настоящее время не могут наносить каких-либо существенных контрударов.

Перелом в войне в нашу пользу может произойти, если сохранится нынешняя динамика событий. Об этом заявил в эфире Radio NV Алексей Гетьман, ветеран российско-украинской войны, майор в отставке.

Он отметил, что многие думают, будто мы уже чуть ли не победили Россию в войне и у нас все хорошо, а у россиян – все плохо.

По его словам, Силам обороны Украины удалось стабилизировать линию фронта, ограничить возможности россиян по продвижению.

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"Но говорить о том, что враг уже разваливается и вскоре война закончится, не стоит. Война продолжается, количество боевых действий не уменьшается", – подчеркнул Гетьман.

Эксперт отмечает, что россияне продолжают обстреливать населенные пункты ракетами.

"Да, мы остановили врага, он не может продвигаться, как планировал. Но и мы пока не можем наносить какие-либо существенные контрудары и военным путем освободить временно захваченные врагом территории. Это и есть тупик, когда ни одна из воюющих сторон не в состоянии существенно улучшить свои позиции", – добавил Гетьман.

Война в Украине – прогнозы

Как сообщал УНИАН, бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в авторской статье для The Telegraph написал, что нынешние успехи Украины в войне нельзя автоматически воспринимать как признак скорого завершения конфликта.

Он скептически оценил часто звучащие в последние недели прогнозы о якобы неизбежном поражении Москвы. Такие выводы основываются на успешных украинских ударах по логистике, критической инфраструктуре и постепенном истощении российских военных возможностей.

Залужный отмечает, что сегодня ни одна из сторон не располагает достаточными возможностями для достижения решающей военной победы. Россия не способна полностью оккупировать Украину, но и Украина пока не может освободить все оккупированные территории военным путем.

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