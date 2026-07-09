В Кремле пригрозили Украине еще большей 'буферной зоной'

Песков также считает, что украинские удары приведут к тому, что война продлится ещё дольше.

В Кремле заявили, что чем больше Украина будет наносить удары по России, тем шире придется делать "буферную зону" на границе и тем дольше может длиться война. Об этом сказал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. Его слова цитируют российские СМИ.

"Чем больше киевский режим будет наносить удары по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется расширять зоны безопасности. Дальнейшая эскалация, возможно, продлит "специальную военную операцию" в той или иной степени – точно сказать, в какой, не можем. Но это точно приведет к тому, что нам придется создавать более обширную зону безопасности, большую буферную зону", – заявил Песков.

Кроме того, он отреагировал на заявление президента США о возможном закрытии воздушного пространства над территорией Украины.

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"Это новое заявление. Раньше таких заявлений не было. Раньше никто не обсуждал закрытие воздушного пространства. В любом случае речь пойдет о том, что вооруженные силы стран НАТО будут действовать на территории Украины. Это как раз то, против чего проводится "специальная военная операция", – сказал Песков.

Также он заявил, что у Путина и Трампа "налажен конструктивный диалог", и якобы накануне глава Белого дома не позвонил своему российскому коллеге, поскольку был "явно занят после всех контактов в Анкаре":

"Президент Путин всегда рад пообщаться. У них действительно конструктивный диалог, несмотря на определенные разногласия, которые могут иметь место".

Ранее агентство Reuters сообщало, что, по словам высокопоставленного американского чиновника, Трамп, вероятно, после встречи с Зеленским в Анкаре свяжется с Путиным.

Заявления Трампа о войне в Украине

Как сообщал УНИАН, 8 июля во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре Трамп заявил, что украинские удары в глубокий тыл России могут помочь положить конец войне. "Это эскалация, но это также эскалация, которая может помочь привести к окончанию [войны]", – сказал он.

Кроме того, по его словам, якобы стало заметно, что Путин смягчил свои условия для прекращения войны против Украины. По его словам, ранее условия "были немного другими", а сейчас "они меняются", в частности "становятся немного лучше в некоторых моментах". "Россия находится в более сложном положении. Стало сложнее, чем должно было быть", – сказал Трамп и добавил, что прекращения войны хотят как Путин, так и Зеленский.

Кроме того, президент США ответил, есть ли у него крайний срок для завершения российско-украинской войны. Отвечая на соответствующий вопрос журналистки, Трамп сказал: "Нет, у меня нет крайнего срока. Не может быть крайнего срока. Многое происходит, но я думаю, что соглашение возможно".

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