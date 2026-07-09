Возвращение пленных, эвакуация и поддержка раненых: командующий НГУ рассказал о результатах работы за полгода

С начала года было проведено 8 обменов, в результате которых из российского плена вернулись 170 гвардейцев

Возвращение украинских военнопленных, установление судьбы пропавших без вести, эвакуация тел погибших воинов, лечение и реабилитация воинов остаются одним из главных приоритетов государства. Об этом написал командующий Национальной гвардией Александр Пивненко в Facebook.

Он сообщил, что с начала года было проведено 8 обменов, в результате которых из российского плена вернулись 170 гвардейцев. Каждый из них после освобождения проходит реабилитацию, психологическое восстановление и реинтеграцию.

Кроме того, Национальная гвардия уже направила 24 официальных обращения в дипломатические представительства Украины за рубежом, международные организации и воинские формирования стран-партнеров с целью усиления международного давления на Россию и активизации всех возможных механизмов для возвращения украинских военнопленных.

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Также командование территориальных управлений, корпусов и воинских частей уже провело 50 отдельных встреч с семьями военнопленных и без вести пропавших для решения насущных социальных и правовых вопросов.

Еще одним направлением является поддержка семей погибших героев и военнослужащих, пропавших без вести, отметил Пивненко. Так, с начала года специалисты Нацгвардии рассмотрели почти 90% заявлений об оформлении удостоверений членов семей погибших и пропавших без вести военнослужащих.

Одной из самых сложных задач войны остается эвакуация тел военных с поля боя, подчеркнул Пивненко.

"С этой целью подразделения НГУ разрабатывают и применяют десятки тактических решений: от ночных выходов и использования маскировки до применения наземных роботизированных комплексов и специально подготовленных групп эвакуации. Каждая такая операция планируется так же тщательно, как боевая задача, ведь ошибка обходится новыми потерями. Несмотря на сложность, возвращение погибших защитников домой остается вопросом чести и долга – это наш неизменный приоритет, от которого Гвардия не отступает", – пишет он.

Он также рассказал, что за полгода представители командования Национальной гвардии, территориальных управлений, корпусов и воинских частей совершили более 14 тысяч выездов и посещений раненых, освобожденных из плена гвардейцев и военнослужащих, находящихся в медицинских учреждениях, с целью решения конкретных вопросов лечения, оформления документов, социальных гарантий, реабилитации и дальнейшего прохождения службы.