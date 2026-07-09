Новыми квотами Европа вытесняет украинских металлургов со своего рынка, – ЕП

Новые квоты обойдутся Украине в сумму до 1 млрд долларов валютной выручки в год.

Введенные Европейским Союзом новые тарифные квоты на импорт стали могут сократить украинский экспорт металлопродукции в ЕС на 50–60% и лишить страну до $1 млрд валютной выручки ежегодно. Представители отрасли и эксперты призывают украинское правительство активизировать переговоры с Еврокомиссией и добиться пересмотра установленных ограничений – в противном случае промышленность будет вынуждена постепенно останавливать производственные линии. Об этом пишет "Экономическая правда".

С 1 июля Евросоюз ввел новую систему защиты собственного рынка стали, сократив общий объем беспошлинных квот с 39 млн до 18,3 млн тонн в год. Для Украины индивидуальные квоты оказались еще более жесткими: они составляют всего 1,05 млн тонн, что примерно на 60% меньше фактического объема экспорта украинской стали в ЕС в 2025 году, который достиг 2,65 млн тонн.

По оценкам директора GMK Center Станислава Зинченко, чью точку зрения приводит издание, это означает ежегодное сокращение экспорта стали на 1,3–1,5 млн тонн и потерю $850 млн – $1 млрд валютной выручки. Наибольший удар придется на листовой и длинномерный прокат: производство листового проката может сократиться на 35–40%, а экспорт длинномерной продукции – примерно на 65%.

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Опрошенные ЕП эксперты отмечают, что возможность экспортировать продукцию сверх индивидуальных квот фактически номинальна – они будут распределяться по принципу "кто первый". Ситуацию для Украины дополнительно осложняет одновременное действие механизма углеродной корректировки импорта CBAM, который увеличивает расходы украинских производителей на европейском рынке. В отрасли называют сочетание новых квот и CBAM "двойным ударом" по конкурентоспособности украинской металлургии.

В компаниях "Метинвест" и "АрселорМиттал Кривой Рог" отмечают, что установленные квоты не учитывают восстановление украинского экспорта в 2025 году и военные условия, в которых работают предприятия. По их мнению, Европейская комиссия применила методику расчета, основанную на самом сложном для отрасли периоде – 2022–2024 годах.

В издании подчеркивается, что последствия новых ограничений выходят далеко за пределы металлургии: сокращение экспорта приведет к уменьшению валютных поступлений, снижению объемов производства, потерям для смежных отраслей, в частности транспортной и машиностроительной, а также к сокращению налоговых поступлений в бюджет.

Так, в "ArcelorMittal Кривой Рог" открыто предупреждают: "в краткосрочной перспективе введение квот приведет к потере контрактов и сокращению валютных поступлений. В долгосрочной – риски остановки отдельных производственных линий, сокращение инвестиций в модернизацию и декарбонизацию".

Представители металлургической отрасли призвали украинское правительство сделать пересмотр квот одним из ключевых направлений переговоров с Европейской комиссией уже в ближайшие месяцы. По их мнению, Украина должна настаивать на учете военных обстоятельств и статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, чтобы смягчить действие новых торговых ограничений и сохранить доступ к своему ключевому экспортному рынку.