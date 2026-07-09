Он ломал знаки и собирал толпы: знаменитый морской слон неожиданно исчез

Отплытие Нила произошло именно тогда, когда количество желающих увидеть знаменитость стало представлять потенциальную опасность.

Однотонный южный морской слон по имени Нил, ставший настоящей интернет-звездой благодаря своим проделкам на побережье Тасмании, похоже, снова отправился в море. Как пишет The Guardian, 5-летний самец несколько недель находился в своем традиционном месте отдыха на юге австралийского штата, куда дважды в год выходит на сушу, чтобы отдохнуть и сменить шерсть.

За это время Нил стал настоящей знаменитостью: видео, на которых он ломает дорожные знаки и столбы, а также отдыхает прямо посреди жилых улиц у заборов, набрали миллионы просмотров в соцсетях. Посмотреть на необычного гостя в тихий прибрежный городок приезжали многочисленные туристы.

Впрочем, в четверг Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Тасмании (NRE) сообщил, что животное, вероятно, покинуло этот район.

"Прошлой ночью морской слон Нил благополучно вернулся в море. Это его естественное поведение, и мы ожидали именно такого развития событий", - отметили в ведомстве.

Специалисты добавляют, что в ближайшее время Нил еще может снова выйти на берег в этом или соседнем районе. Также не исключено, что он уже отправился в южные районы океана, где обычно питается.

В NRE сообщили, что за ситуацией продолжает следить программа по сохранению морских животных.

В то же время непосредственно отслеживать передвижения Нила сейчас невозможно. Представитель департамента рассказал, что ещё в 2023 году на животное установили спутниковый передатчик, однако во время ежегодной линьки он, как и ожидалось, отпал. Устройство нашли в 2024 году.

"После 2024 года Нила больше не отслеживали. Подобные передатчики устанавливают только по необходимости, например, во время ветеринарного вмешательства или перемещения животного", - объяснили в ведомстве.

Данные, полученные в ходе предыдущего мониторинга, показали, что молодой морской слон проводил в море около шести месяцев, добывая пищу более чем в 1600 километрах к юго-западу от Тасмании. Общая протяженность его маршрута превышала 5 тысяч километров.

По словам специалистов, такое поведение является вполне типичным для молодых самцов южного морского слона.

Отплытие Нила произошло именно тогда, когда количество желающих увидеть местную знаменитость стало представлять потенциальную опасность как для людей, так и для самого животного.

Из-за этого природоохранные службы были вынуждены в очередной раз призвать людей не приближаться к морскому слону. Власти даже предупредили, что в крайнем случае, если безопасность граждан будет невозможно гарантировать, может встать вопрос об усыплении животного.

Нил родился на юге Тасмании, хотя колонии южных морских слонов там больше не существует. Инстинкты заставляют его дважды в год возвращаться сюда для отдыха и линьки. Исторические колонии этих животных в Тасмании были уничтожены охотниками на тюленей еще в XIX веке, а сейчас большая часть популяции размножается на островах Маккуори и Херд.

Руководитель программы по охране дикой природы и морских экосистем NRE Крис Карлайон отметил, что Нил может быть одним из первых детенышей южного морского слона, родившихся в Тасмании после многолетнего отсутствия вида.

"Несмотря на все трудности и дополнительную нагрузку, которую создает Нил, мы очень рады его появлению", - сказал он.

Местные власти призвали всех, кто заметит Нила, сообщать об этом на горячую линию по вопросам морских млекопитающих. Также жителям и туристам напомнили, что к животному нельзя приближаться ближе чем на 20 метров, собак следует держать на поводке на расстоянии не менее 50 метров, а также не перекрывать морскому слону путь к воде.

Премьер-министр Тасмании Джереми Роклифф в шутку отметил, что теперь дорожные конусы и дорожные знаки штата могут "с облегчением вздохнуть".

"Спасибо всем, кто относился к великому Нилу с уважением и осторожностью, пока он находился на суше", - добавил глава правительства.

Что этому предшествовало

Напомним, ранее сообщалось, что власти австралийского штата Тасмания призвали поклонников морского слона Нила, который атаковал машины и дорожные знаки, не преследовать животное и уважать его частную жизнь, ведь популярность в соцсетях начала представлять опасность как для самого млекопитающего, так и для людей.

В июне самец, весящий около одной тонны, вернулся на побережье южной Тасмании, где родился. Такие выходы на сушу являются обычной частью жизненного цикла таких животных: дважды в год они покидают океан, чтобы отдохнуть и т. д.

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