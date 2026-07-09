Цены на медь снова набирают обороты: сколько стоит металл теперь

Рисковые активы игнорируют новые удары США по Ирану.

Медь снова начала дорожать после падения. На металл не повлияла новая серия ударов США по Ирану, а поддерживают оптимистичные ожиданиях относительно долгосрочного роста спроса, связанного с развитием искусственного интеллекта.

Издание Bloomberg пишет, что цены на медь на Лондонской бирже металлов выросли на 1%, что частично компенсировало падение, вызванное эскалацией конфликта с Ираном. Медь используется в электропроводке и в сфере возобновляемой энергетики и может выиграть от роста спроса на электроэнергию со стороны новых центров обработки данных для ИИ.

Возобновление боевых действий в Иране грозит вновь ограничить поставки энергоресурсов через Ормузский пролив, сдерживая экономический рост и спрос на промышленные сырьевые товары, такие как медь. С момента подписания промежуточного мирного соглашения в июне металл в основном торговался в относительно узком диапазоне, но все может измениться, если война возобновится в полную силу.

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Рост цен на энергоносители также может изменить прогнозы по инфляции в США и привести к повышению процентных ставок Федеральной резервной системы, что, как правило, снижает спрос на не приносящие дохода активы, такие как металлы.

По состоянию на 5:18 утра по киевскому времени цена на медь на Лондонской бирже металлов выросла на 0,9% - до 13 289 долларов за тонну. Таким образом, 1 килограмм красного металла стоит 13,29 доллара.

Цены на металлы - последние новости

6 июля цены на медь и алюминий выросли на фоне ослабления ожиданий относительно повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США. При этом железная руда дорожала из-за ужесточения ограничений Китая в отношении австралийской горнодобывающей компании Fortescue Ltd., а также наплыва покупателей на фоне падения цен в последние месяцы.

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