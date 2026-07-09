Ракеты PAC-3 технологически совершенны, и это главная проблема их производства, – аналитики

В цикле поставок компонентов для ракет PAC-3 MSE задействованы около 400 компаний.

Ракеты PAC-3 MSE для систем Patriot, способные перехватывать баллистические ракеты, производит компания Lockheed Martin, и на данный момент это одна из самых современных ракет в мире. Однако технологический цикл производства длится около двух лет, пишет военный портал Defence Express.

Как отметили аналитики, от заказа партии до появления готовых ракет проходит примерно 24 месяца. Они пояснили, что в производственном цикле задействованы около 400 компаний. Это поставщики материалов, компонентов, блоков и узлов данной ракеты. А собирают их на заводе в городе Камден в Арканзасе.

Например, активная радиолокационная головка самонаведения ракеты MSE производится компанией Boeing на предприятии в Гантсвилле в Алабаме. "Это одна из самых передовых головок самонаведения в своем классе. Она создана по технологии AESA, работающей в Ka-диапазоне", – говорится в статье.

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Также сложно производить систему управления ракетой – блок Guidance Processor Unit. Как и систему радиокомандного управления MRFDL (Missile Radio Frequency Data Link), а также инерциальную навигацию IMU (Inertial Measurement Unit). На данный момент известно, что их производит только Lockheed Martin.

Твердотопливный двигатель производит компания Aerojet Rocketdyne. "Этот двухимпульсный двигатель также является узким местом в производстве ракет MSE, поскольку упирается в сам дефицит твердого топлива, а также длительный цикл заливки и полимеризации", – отметили авторы.

Аналитики подсчитали, что из-за этих технологических сложностей для достижения цели по утроению производства ракет компании потребуется около 7 лет.

Предоставление Украине лицензии на производство ракет для Patriot

Напомним, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что США могут предоставить украинцам право на производство систем Patriot. По словам Трампа, компания, которая их производит и сейчас строит четыре завода, сможет сделать это за два-три месяца.

В то же время эксперты и профильные издания сходятся во мнении, что организация производственного процесса станет непростой задачей. Ведь самой простой составляющей ракеты является её корпус. А производители всех технологических узлов уже загружены работой, как и производители материалов и других компонентов.

В настоящее время Lockheed Martin производит около 650 ракет PAC-3 MSE в год, или чуть менее двух в день. Основное "узкое место" – производство радиолокационных головок самонаведения для PAC-3 MSE, осуществляемое лишь на одном предприятии компании Boeing. В 2025 году компания поставила около 650–700 головок.

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