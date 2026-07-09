Бражко публично обратился к Квитковой в её особенный день

Спортсмен также опубликовал совместное фото с именинницей.

Популярная украинская блогерша Даша Квиткова сегодня, 9 июля, отмечает свой день рождения. Имениннице исполнилось 28 лет. По случаю праздника её муж, футболист Владимир Бражко, написал трогательное поздравление.

Спортсмен также опубликовал фото любимой в своём Instagram.

"С днем рождения, моя малышка. Бесконечно люблю тебя", – подписал снимки супруг блогерши.

Видео дня

Более того, Владимир также показал архивные фото именинницы, на которых Даша позирует в детстве.

К слову, недавно Даша Квиткова и Владимир Бражко сыграли свадьбу. Для блогерши это уже второй брак. Первым мужем был ведущий Никита Добрынин, который выбрал девушку в девятом сезоне романтического шоу "Холостяк". Пара прожила вместе несколько лет и имеет общего сына Льва. Однако в 2023 году они расстались.

Напомним, ранее Даша Квиткова показала, как относится новый бойфренд к её сыну. Блогерша тронула зрителей их совместным снимком.

Вас также могут заинтересовать новости: