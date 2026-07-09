Бражко публично обратился к Квитковой в её особенный день

Популярная украинская блогерша Даша Квиткова сегодня, 9 июля, отмечает свой день рождения. Имениннице исполнилось 28 лет. По случаю праздника её муж, футболист Владимир Бражко, написал трогательное поздравление.
Спортсмен также опубликовал фото любимой в своём Instagram.
"С днем рождения, моя малышка. Бесконечно люблю тебя", – подписал снимки супруг блогерши.
Более того, Владимир также показал архивные фото именинницы, на которых Даша позирует в детстве.
К слову, недавно Даша Квиткова и Владимир Бражко сыграли свадьбу. Для блогерши это уже второй брак. Первым мужем был ведущий Никита Добрынин, который выбрал девушку в девятом сезоне романтического шоу "Холостяк". Пара прожила вместе несколько лет и имеет общего сына Льва. Однако в 2023 году они расстались.
Напомним, ранее Даша Квиткова показала, как относится новый бойфренд к её сыну. Блогерша тронула зрителей их совместным снимком.