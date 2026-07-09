Самые смертоносные извержения Этны в истории - могут ли они повториться

В истории известно несколько извержений Этны, жертвами которых становились десятки тысяч человек. Ученые не исключают, что сильные извержения могут повториться и в наше время, ведь вулкан извергается очень часто.

Вулкан Этна на острове Сицилия считается самым высоким и одним из самых активных действующих вулканов Европы. За последние 2500 лет ученые насчитали сотни его извержений. Большинство из них были сравнительно слабыми, однако некоторые навсегда изменили историю региона, уничтожив города, сельскохозяйственные угодья и тысячи домов.

В научной статье "Современные знания об извержениях склонов Этны за последние 2500 лет", - которая опубликована в журнале Science Direct, самым разрушительным за всю документированную историю называется извержение 1669 года. Оно началось 11 марта и закончилось только в июле. На южном склоне вулкана открылась длинная трещина, из которой начали изливаться огромные объемы лавы. По оценкам вулканологов, было выброшено около 600 миллионов кубометров расплавленной породы, а лавовый поток покрыл площадь почти 40 квадратных километров. Были полностью уничтожены не менее десяти населенных пунктов, а затем лава достигла города Катания. Она разрушила часть городских укреплений и вышла к морю, существенно изменив береговую линию. Точное число погибших неизвестно, но по разнм данным, оно может достигать 100 тысяч человек.

По данным Википедии, не менее катастрофическим остается извержение 122 года. Оно сопровождалось мощными взрывами и огромными выбросами вулканического пепла. Город Катания ьыл уничтожен его засыпало пеплом, а римский Сенат даже освободил жителей города от уплаты налогов на десять лет для восстановления экономики.

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Еще одно мощное извержение произошло в 1169 году. В результате него, а также землетрясений, погибло около 15 тысяч человек.

Хотя Этна извергается очень часто, современные эпизоды обычно менее опасны и уже не приодят к таким многочисленным жертвам. В большинстве случаев это спокойные излияния лавы или стромболианские взрывы, при которых потоки движутся достаточно медленно. Благодаря постоянному мониторингу специалисты Национального института геофизики и вулканологии Италии (INGV) заранее фиксируют признаки активности, а власти при необходимости закрывают опасные районы и ограничивают авиасообщение.

Однако полностью исключить повторение катастрофического сценария невозможно. Геологические исследования показывают, что характер извержений Этны менялся на протяжении веков. Хотя после 1669 года крупные извержения происходят значительно реже, вулкан все еще очень активен. Новые трещины могут открыться практически в любой части его склонов, а объем будущего извержения заранее определить невозможно.

Этна снова извергается - что известно

Вулкан Этна вновь проявил активность в начале июля, выбросив в небо мощный столб пепла высотой около 1,5 километра. Из-за извержения аэропорт Катании временно ограничил работу: часть рейсов была отменена или задержана, а 23 самолета направили в Палермо. По данным специалистов, сейчас на Этне наблюдается стромболианская активность – короткие, но регулярные выбросы газа, пепла и вулканических пород.

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