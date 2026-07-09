Звезда 'Субстанции' разводится с мужем после трёх лет брака, - СМИ

Пока Маргарет и Джек официально не комментируют эту тему.

Голливудская актриса Маргарет Куолли, известная по фильму "Субстанция", разводится со своим мужем, продюсером и фронтменом группы "Bleachers" Джеком Антоноффом.

Как пишет издание People, супруги больше не вместе. По словам инсайдеров, трехлетние отношения пары уже давно были "нестабильными". Также они отметили, что причиной разрыва могла стать постоянная занятость на работе как актрисы, так и музыканта.

"Антонофф сейчас находится в туре Bleachers Forever, а Кволли работает в препродакшне над будущим фильмом ужасов под названием "Одержимость", – отмечают инсайдеры.

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К слову, Антонофф недавно посетил свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси без жены, чем подтвердил слухи о кризисе в браке. Однако официально бывшая пара пока не комментировала изменения в личной жизни.

Что известно об актрисе Маргарет Куоли

Первый успех в кино пришел к Маргарет после роли в сериале "Оставленные". Позже ее карьера начала активно развиваться: в частности, она снялась в фильмах "Однажды в... Голливуде", "Бедные создания", "Горничная", за которую, кстати, была номинирована на престижные премии "Эмми" и "Золотой глобус". Однако наибольшую популярность ей принесла роль в драме "Субстанция" вместе с Деми Мур.

Напомним, ранеестало известно о разводе Николь Кидман. Они прожили вместе 19 лет.

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