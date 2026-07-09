Путин может усилить войну в Украине, несмотря на мирные инициативы Трампа, - Reuters

Путин готовится к дальнейшим шагам в войне.

Российский диктатор Владимир Путин отвергает призывы к мирным переговорам с Киевом. Об этом агентству Reuters сообщили три источника, близкие к Кремлю.

По словам собеседников, даже недавние удары Украины дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам и портам еще больше укрепили его решимость продолжать боевые действия на данный момент.

Два из этих источников подчеркнули, что Путин, напротив, может пойти на эскалацию конфликта, который длится уже пятый год. Один из них, который постоянно встречается с президентом РФ, сообщил, что вероятность эскалации в ближайшие месяцы "высока".

Видео дня

Один из собеседников также рассказал, что Путин "настойчиво настаивает" на достижении ключевой цели - захвате оставшейся части восточного региона Украины - Донбасса, где в этом году темпы продвижения армии РФ замедлились.

Кроме того, тот же источник заявил, что Путин недавно упрекнул группу советников, которые предлагали компромисс на основе прекращения огня вдоль нынешних линий фронта. Второй источник сообщил, что российский диктатор верит в то, что Россия скоро захватит Донбасс.

Издание напомнило, что в июне российский диктатор публично отклонил призыв Зеленского к встрече и прекращению огня.

"Россия готова к мирному урегулированию, но имеет достаточно возможностей, чтобы действовать самостоятельно и продолжать специальную военную операцию", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на запрос о комментарии по поводу этой статьи.

В то же время высокопоставленный украинский чиновник сообщил Reuters, что отчеты киевской разведки за последние месяцы свидетельствуют о том, что Путин готовится к дальнейшим шагам в войне, а не к миру, в частности к новым операциям на территории Украины или возможному нападению на другую европейскую страну.

Источник, который регулярно встречается с Путиным, также сообщил, что российский диктатор считает установление контроля над Донецкой областью вопросом принципа, подчеркивая, что президенту РФ "нужна какая-то победа".

Мирные переговоры о прекращении войны - последние новости

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины есть два месяца, чтобы прекратить войну и возобновить переговоры. Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин может объявить всеобщую мобилизацию после выборов, которые должны состояться 20 сентября.

"Я считаю, что у нас есть окно возможностей, чтобы продолжать оказывать давление и давать России четкий сигнал о том, что мы готовы начать переговоры. В сентябре в России состоятся парламентские выборы. Президент Путин вряд ли объявит мобилизацию до этого, но как только выборы закончатся, окно возможностей сузится", - предупредил политик.

В то же время президент США Дональд Трамп сообщил, что Путин смягчил свои условия для прекращения войны против Украины. Также ему кажется, что глава Кремля хочет закончить войну, причем как можно скорее.

"Он хочет поскорее ее закончить. Я спрашивал у него, и мы разговаривали - я много общаюсь с ним", - сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: