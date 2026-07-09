Суд в Казахстане отменил взыскание $1,4 миллиарда с 'Газпрома' в пользу 'Нафтогаза'

В суде считают, что для этого полномочий недостаточно.

Суд Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) отменил ранее вынесенное решение о признании и принудительном исполнении в Казахстане арбитражного решения против ПАО"Газпром" по иску НАК "Нафтогаз Украины" на сумму около 1,4 миллиарда долларов, сообщает Forbes Kazakhstan.

15 мая 2026 года судья Эндрю Спинк удовлетворил иск украинской компании о признании и исполнении иностранного арбитражного решения, вынесенного Международной торговой палатой (ICC) в Швейцарии в отношении взыскания средств с российской компании на территории Казахстана.

Однако уже 7 июля суд первой инстанции МФЦА под председательством судьи Фолкса пересмотрел дело и пришел к противоположному заключению. По его мнению, у МФЦА отсутствует юрисдикция для признания и исполнения данного арбитражного решения ICC – поэтому решение судьи Спинка было отменено.

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Кроме того, суд пришел к выводу, что при вынесении первоначального решения дело рассматривалось без участия и предварительного уведомления "Газпрома", тогда как в ходе пересмотра были заслушаны аргументы обеих сторон. В результате суд постановил, что он не обладает полномочиями для исполнения решения ICC, вынесенного за пределами Казахстана и вне арбитражной системы МФЦА.

Спор между "Газпромом" и "Нафтогазом" – главные новости

До этого суд в Казахстане разрешил принудительное взыскание с российского "Газпрома" 1,4 млрд долл. в пользу украинского "Нафтогаза" по решению международного арбитража. Важность данного решения заключалась в том, что это был первый случай, когда иностранный суд разрешил принудительно взыскать подобную сумму с российской компании.

После этого министр юстиции Казахстана Эрлан Сарсембаев сообщил, что решение суда МФЦА по спору между "Нафтогазом" и "Газпромом" не будет исполнено на территории Казахстана.

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