72 бригада им. Черных Запорожцев получила от 'Украинской команды' большую электростанцию, - Палатный

Волонтерский штаб "Украинская команда" продолжает обеспечивать воинские подразделения автономными источниками питания. Очередную мощную электростанцию ​​волонтеры передали бойцам 72 ОМБр. Об этом рассказал руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Электроэнергии на фронте слишком много не бывает. Ведь все важное военное оборудование работает от электросетей. "Украинская команда" передала очередную крупную дизельную электростанцию ​​бойцам 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев", - сказал Артур Палатный.

Он отметил, что бойцы этой бригады в начале полномасштабного вторжения обороняли столицу и Киевщину, с лета 2022 года вели бои за Донбасс, а сейчас выполняют сверхтяжелые задачи на Харьковщине.

"Уверен: благодаря этой мощной электростанции наши защитники смогут всегда поддерживать работу критически важного оборудования и будут успешно выполнять боевые задачи", - сказал руководитель "Украинской команды".

Бойцы 72 бригады поблагодарили всех украинцев, которые поддерживают армию и помогают приближать Победу.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала на передовую уже более 600 крупных генераторов и зарядных станций. А общая стоимость помощи, которую "Украинская команда" передала с начала полномасштабного вторжения военным и гражданским, превышает полмиллиарда гривен.

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