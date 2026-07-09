Удары СБУ по теневому флоту РФ становятся новым козырем Украины, - эксперт

Удары морских дронов СБУ "Sea Baby" по теневому флоту РФ дают Украине новые козыри в международных переговорах. Об этом пишет политолог, экс-депутат Александр Черненко.

Эксперт говорит, что Россия теперь горит не только на суше, но и на море.

"Против танкера теневого флота "Blue", который находился под санкциями ЕС и других стран, Служба ввела свои, более эффективные санкции. На борт их доставили морские дроны "SeaBaby". СБУ под руководством Евгения Хмары переводит Украину в проактивную позицию. Такие операции формируют новую логику войны. Ее формируют дроны Службы. Наземные, которые каждую ночь долетают до НПЗ, и "морские", которые наносят удары по теневому флоту. И эта комбинация будет и дальше приближать украинский мир", - подчеркивает Черненко.

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Политолог считает, что эта операция СБУ открывает для Украины новое направление экономического давления на Россию.

"Теневой флот стал одним из ключевых инструментов выживания российской экономики после введения масштабных западных ограничений. Теперь для Кремля больше не существует абсолютно безопасных элементов энергетической инфраструктуры. Любой сегмент цепочки от производства до экспорта, от НПЗ до "теневого флота", может стать целью Службы. Именно так работает стратегия экономического истощения", - пишет экс-депутат.

"Как говорит Дональд Трамп, удары по российским НПЗ приближают мир. Что ж, Служба нашла еще один способ его приблизить. Подобные операции становятся весомым аргументом в диалоге Украины с партнёрами. В международной политике значение имеют не только дипломатические заявления, но и реальные возможности государства изменять ситуацию на поле боя. Когда Украина демонстрирует способность системно влиять на источники финансирования российской войны, ее аргументы становятся значительно более убедительными", - резюмирует эксперт.

Поражение танкера "Blue" - что известно

Напомним, ранее стало известно, что утром 8 июля морской дрон Службы безопасности Украины Sea Baby поразил танкер "Blue", входящий в состав "теневого флота" Российской Федерации.

Sea Baby нанес удар по кормовой части танкера, в результате чего последний получил существенные повреждения. Вражеская авиация пыталась противодействовать морскому дрону СБУ, но безрезультатно.

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