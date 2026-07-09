Не слушайте пессимистов: Флэш назвал единственную проблему по производству ракет для Patriot в Украине

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о предоставлении Украине права на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине возможно. Такое мнение высказал советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале.

"Не слушайте пессимистов. Производство ракет для "Патриот" в Украине возможно. Вместе с лицензией передаются все технологические карты производственных процессов, проводится обучение специалистов, предоставляются все контакты поставщиков. На помощь к нам приедут консультанты", - написал он.

По его словам, единственной проблемой является время.

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"Все это может затянуться на год и более. Назвать сроки даже приблизительно невозможно, поскольку мы не знаем, например, сколько времени понадобится субподрядчикам на изготовление различных узлов", - добавил он.

Производство ракет для Patriot в Украине

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о предоставлении Украине права на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Как писало издание Bloomberg, налаживание производства ракет-перехватчиков для систем Patriot в Украине будет длительным и сложным процессом.

Журналисты отметили, что самый современный вариант перехватчиков, а именно ракеты PAC-3 стоимостью 5 млн долларов каждая, производят лишь две страны в мире - США и Япония. Сложность заключается в сложном технологическом процессе и строгом контроле США над своими технологиями.

Изготовить корпус ракеты относительно легко. Однако гораздо сложнее - твердотопливные ракетные двигатели необходимой мощности, небольшие рулевые двигатели, а также системы наведения. Последние производит только компания Boeing, поставляя их на производственные линии в США и Японию.

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