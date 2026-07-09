Шабунин 'сливал' документы с грифом 'ДСК', – ветеран

Председатель ЦПК Виталий Шабунин солгал на заседании парламентской ВСК о том, что не имел доступа к документам ДСК и никому их не передавал. За ложное показание свидетеля на заседании комиссии предусмотрена ответственность, о чем он был предупрежден. Об этом написал ветеран российско-украинской войны Владимир Бойко.

Он отметил, что на заседании парламентской ВСК, которую возглавляет Алексей Гончаренко, Шабунин сообщил, что никогда не имел доступа к документам ДСК и никому их не передавал.

"Если бы Шабунин сказал правду – что действительно раздобывал такие документы Министерства обороны и передавал их представителям иностранных посольств, а также Николову и Шалайскому – ничего бы ему за это не было. А за ложь свидетеля перед Временной следственной комиссией Верховной Рады Украины, между прочим, предусмотрена ответственность. И Шабунин об этой ответственности был предупрежден", – подчеркнул он.

Видео дня

В качестве доказательства Бойко привёл скриншот переписки между Шабуниным и Олексой Шалайским, который на тот момент был главным редактором проекта "Наши деньги".

"В этой переписке председатель ЦПК пересылает Шалайскому письмо Агентства оборонных закупок в адрес народного депутата Украины Виктории Сюмар от 16.06.2025 с грифом "Для служебного пользования" и информацией о количестве FPV-дронов, которые АОЗ должно закупить для нужд обороны. Учитывая, что это – экземпляр №1, найти источник утечки информации несложно", – подытожил ветеран.

Вас также могут заинтересовать новости: