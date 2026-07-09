Дожди, ливни и грозы накроют всю Украину 10 июля (карта)

Перед выходными, 10 июля, в Украине будет преобладать пасмурная, мокрая и прохладная погода. Дожди, местами грозы, пройдут практически по всей стране. временами дожди будут переходить в ливни. Температура все еще будет довольно низкой, особенно на западе, где местами днем ожидается всего +15°...+17°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +23°, возможен дождь.
  • Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью +12°, днем +17°, дождь.
  • В Луцке будет пасмурно, ночью +12°, днем +17°, дождь.
  • В Ровно завтра переменная облачность, ночью +12°, днем +18°, дождь.
  • В Тернополе 10 июля ночью +11°, днем +17°, пасмурно, дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +11°, днем +18°, дождь.
  • В Ивано-Франковске будетпасмурно, ночью +12°, днем +19°, дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем будет +21°, переменная облачность, дождь.
  • В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +18°, днем +20°, дождь.
  • В Виннице завтра будет +11°...+19°, переменная облачность, дождь.
  • В Житомире в пятницу ночью +11°, днем +20°, переменная облачность, дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+23°, переменная облачность, дождь.
  • В Черкассах завтра ночью +15°, днем +24°, пасмурно.
  • В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +23°, пасмурно, дождь.
  • В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +14°...+22°, дождь.
  • В Одессе 10 июля - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +22°, дождь.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +23°, пасмурно, дождь.
  • В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +16°, днем +23°, дождь.
  • В Запорожье температура ночью +17°, днем +23°, пасмурно, дождь.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +21°, пасмурно, дождь.
  • В Харькове - пасмурно, температура ночью +17°, днем +20°, пасмурно, дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +16°, днем +22°, пасмурно, дождь.
  • В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, дождь, +17°...+25°.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +17°, днем +27°, дожди с грозами.
  • В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +17°, днем +24°.
Дожди, ливни и грозы накроют всю Украину 10 июля (карта)

Какой праздник 10 июля, приметы погоды

10 июля - Антония Печерского - основателя Киево-Печерской лавры. По приметам, если верхушки берез уже полжелтели то осень наступит рано.

Вас также могут заинтересовать новости: