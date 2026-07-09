Дожди, ливни и грозы накроют всю Украину 10 июля (карта)

Осадки ожидаются по всей стране, а температура существенно не изменится.

Перед выходными, 10 июля, в Украине будет преобладать пасмурная, мокрая и прохладная погода. Дожди, местами грозы, пройдут практически по всей стране. временами дожди будут переходить в ливни. Температура все еще будет довольно низкой, особенно на западе, где местами днем ожидается всего +15°...+17°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +23°, возможен дождь.

Во Львове в пятницу будет пасмурно. Ночью +12°, днем +17°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +12°, днем +17°, дождь.

В Ровно завтра переменная облачность, ночью +12°, днем +18°, дождь.

В Тернополе 10 июля ночью +11°, днем +17°, пасмурно, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет переменная облачность, ночью +11°, днем +18°, дождь.

В Ивано-Франковске будетпасмурно, ночью +12°, днем +19°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +11°, днем будет +21°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в пятницу - переменная облачность, ночью +18°, днем +20°, дождь.

В Виннице завтра будет +11°...+19°, переменная облачность, дождь.

В Житомире в пятницу ночью +11°, днем +20°, переменная облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+23°, переменная облачность, дождь.

В Черкассах завтра ночью +15°, днем +24°, пасмурно.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +23°, пасмурно, дождь.

В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +14°...+22°, дождь.

В Одессе 10 июля - переменная облачность, температура ночью +18°, днем +22°, дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +23°, пасмурно, дождь.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +16°, днем +23°, дождь.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +23°, пасмурно, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +21°, пасмурно, дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +17°, днем +20°, пасмурно, дождь.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +22°, пасмурно, дождь.

В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, дождь, +17°...+25°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +17°, днем +27°, дожди с грозами.

В Северодонецке - пасмурно, дождь, температура ночью +17°, днем +24°.

Какой праздник 10 июля, приметы погоды

10 июля - Антония Печерского - основателя Киево-Печерской лавры. По приметам, если верхушки берез уже полжелтели то осень наступит рано.

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