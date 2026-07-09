Лучшим городом для жизни второй год подряд признан Копенгаген, - новый рейтинг

На топовые места в рейтинге выдвинулись европейские столицы, крупнейшие города Австралии, Японии и Канады.

Копенгаген в очередной раз признан лучшим городом мира для жизни. По данным BBC, датская столица второй год подряд сохраняет первое место, в соответствии с Глобальным индексом качества жизни 2026 года аналитического центра Economist Intelligence Unit (EIU).

Ежегодный рейтинг анализирует 173 города по всему миру и оценивает их по пяти основным критериям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Помимо Копенгагена, в пятерку лидеров также вошли Вена, Мельбурн, Сидней и Цюрих.

Топ-10 лучших городов для жизни в 2026 году

Копенгаген (Дания)

Вена (Австрия)

Мельбурн (Австралия)

Сидней (Австралия)

Цюрих (Швейцария)

Женева (Швейцария)

Осака (Япония)

Аделаида (Австралия)

Ванкувер (Канада)

Токио (Япония)

Копенгаген получил максимальные баллы в категориях стабильности, образования и инфраструктуры, а также одни из самых высоких оценок в категориях культуры и окружающей среды.

Видео дня

Местная жительница, студентка Лаура Амира Кассем рассказала изданию, что к преимуществам города относится удобство в повседневной жизни. В частности то, что на работу можно ездить на велосипеде, после работы купаться в гавани, а затем спокойно возвращаться домой к ужину. При этом в городе популярные совместные пробежки по вечерам - бегуны собираются в парке Фелледпаркен, где местное сообщество организует маршрут протяженностью около трех километров, открытый для всех желающих.

Второе место занимает австрийская столица. Вена получила максимальные баллы в области здравоохранения и образования. Жители рассказали, что в городе тесно ощущается связь с историей. Например, по пути на работу в городском трамвае можно любоваться историческими зданиями.

Мельбурн занимает третье место, обогнав Сидней, благодаря очень высокому баллу в категории "Культура и окружающая среда". А Сидней, занимающий четвертое место, получил наивысшие оценки в области здравоохранения и образования.

Цюрих замыкает пятерку лидеров, и, по словам жителей, его главные преимущества – это эффективность и легкий доступ к природе. Например, городское озеро и реки являются частью повседневной жизни, где жители гуляют едва ли не каждый день. Также жителей впечатляет высокий уровень чистоты и порядка в городе. Даже после массовых фестивалей, на утро не остается следов мусора.

Лучшие города для жизни – больше новостей

Напомним, что город Бат в Великобритании стал самым счастливым городом мира в 2026 году по результатам ежегодного исследования издания Time Out. Рейтинг был составлен на основе опроса более 24 тысяч жителей разных городов, которых просили оценить, насколько комфортно и счастливо они чувствуют себя там, где живут.

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