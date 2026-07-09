Почему Россия поднимает в небо Ту-160, которые берегла 'как зеницу ока': объяснение эксперта

Стратегические бомбардировщики созданы таким образом, чтобы служить много лет. Не стоит надеяться, что через год эта российская авиация не сможет летать. Об этом в комментарии УНИАН сказал Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.
В частности, он ответил на вопрос, почему Россия поднимает в небо даже стратегические бомбардировщики Ту-160 с Дальнего Востока для запуска ракет против Украины.
"Мы же провели операцию "Паутина" и выбили до восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. А других носителей у них нет. Ту-22М3 не способны нести ракеты Х-101 или Х-55. Они берегли свои 18 бомбардировщиков Ту-160 как зеницу ока. Это их последний резерв. При этом из этих самолетов было модернизировано не более половины", – отметил Романенко.
По его словам, в РФ провели два этапа модернизации Ту-160 – до стандарта Ту-160М и Ту-160М1. На разных самолетах – разные варианты оснащения. При этом он отметил, что россияне отправили эти самолеты подальше вглубь РФ, чтобы Украина не смогла их достать.
"А сейчас ситуация такова, что Ту-95 им не хватает, а хочется наносить массированные удары. И на Ту-95 подвесить 10 ракет им тоже страшно. В общем, там можно без опаски подвесить до восьми ракет. Но эти самолеты никогда не вылетают с полной подвеской. Как правило, самолет поднимает в воздух максимум четыре ракеты", – рассказал эксперт.
Сколько ракет можно подвесить на борт для нанесения ударов
Романенко пояснил, что даже если поднять в воздух семь самолетов Ту-95, например, с авиабазы "Белая" (Иркутская область) и с базы "Оленья" (Кольский полуостров), то получится 28 ракет.
"В последних атаках именно так и было – без Ту-160. Они запустили 24 ракеты. А если хотят выпустить более 28 ракет, учитывая, что часть из них может упасть ещё по пути, то задействуют Ту-160. Добавляют ещё три-четыре таких самолёта – и общий залп уже составляет 34 ракеты. Хотя в целом, если Ту-95 несут ракеты на внешней подвеске, что довольно опасно, то Ту-160 имеют 12 ракет внутри фюзеляжа. Но они боятся полностью загружать самолеты, поэтому подвешивают меньше ракет", – отметил Романенко.
Когда исчерпается ресурс Ту-95 и Ту-160 при сохранении нынешних темпов ударов
"На это не стоит рассчитывать. Например, возьмем его современника – американский B-52. Его приняли на вооружение в 1954 году, а американцы планируют эксплуатировать этот самолет как минимум до 2042 года. Стратегические бомбардировщики создаются с расчетом на десятилетия службы.
У Ту-95 могут возникнуть проблемы с двигателями, редукторами или другими элементами конструкции. Но ещё как минимум пять лет они будут находиться в эксплуатации. А дальше – как карта ляжет: разбиваем их, они сами разбиваются или действительно начнут разваливаться в воздухе", – подчеркнул Романенко.
Также он отметил, что в российских самолетах "высокий уровень тряски", поскольку на них установлены турбовинтовые двигатели. Кроме того, внешняя подвеска создает дополнительную нагрузку на планер самолета.
"Но сказать, что уже через год они начнут падать, – наверное, нет. Еще минимум пять лет будут летать тем парком, который остался", – подчеркнул авиаэксперт.
Также он отметил, что у россиян есть запасные части к этим бомбардировщикам, ведь их производили на собственных предприятиях.
"В отношении Ту-95 они практически не зависят от внешних поставщиков", – добавил Романенко.
Повлияет ли топливный кризис в РФ на возможности полетов на стратегических бомбардировщиках
"Ту-95 требуют большого количества топлива, ведь один вылет такого самолета требует до 100 тонн топлива", – сказал Романенко.
Он отметил, что топливный кризис может повлиять на способность осуществлять полеты.
"Но не только топливный кризис. Мы можем ещё и добираться до эшелонов или узловых станций, когда туда прибывают эшелоны", – подчеркнул эксперт.
Романенко не исключает проблем с поставками топлива.
"В последнее время они пытаются использовать аэродром "Энгельс", чего раньше не делали. Почему? Потому что там рядом нефтеперерабатывающий завод. Несколько нефтеперерабатывающих предприятий, и они там могут нормально заправиться", – сказал он.
По его словам, требуется много авиационного топлива для вылета, например, семи самолетов из "Оленьи" и подлета к районам запуска ракет. Запуски ракет происходят из Саратовской области, а иногда – из района Каспийского моря.
"В последнее время запускают из Саратовской области, но не исключается и Каспий. Минимальный расход составляет 60–70 тонн топлива на один самолет. Умножьте на семь самолетов – минимум 350 тонн топлива", – добавил Романенко.
Таким образом, нехватка топлива может ограничивать возможности для осуществления таких вылетов.
Нужно уничтожать производство российских ракет
"Я надеюсь, мы будем постепенно влиять на выпуск ракет, ведь их выпускают в Дубне [в Московской области, – УНИАН]. И мы регулярно влияем на производство компонентов для этих ракет – радиоэлектроники и других компонентов. Возможно, все же нанесем удар по заводу-производителю двигателей для всех типов российских крылатых ракет, который расположен в Рыбинске. Называется "Рыбинские моторы". Так что с крылатыми ракетами стратегической авиации мы справиться можем. Здесь наши позиции довольно уверенные", – отметил Романенко.
Как сообщал УНИАН, Россия приступила к масштабному строительству крупных защитных укрытий для своих стратегических бомбардировщиков на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области. Таких укрытий на базе возводится не менее 17.