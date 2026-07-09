Почему Россия поднимает в небо Ту-160, которые берегла 'как зеницу ока': объяснение эксперта

Не стоит надеяться, что через год эта российская авиация не сможет летать, считает Романенко.

Стратегические бомбардировщики созданы таким образом, чтобы служить много лет. Не стоит надеяться, что через год эта российская авиация не сможет летать. Об этом в комментарии УНИАН сказал Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации.

В частности, он ответил на вопрос, почему Россия поднимает в небо даже стратегические бомбардировщики Ту-160 с Дальнего Востока для запуска ракет против Украины.

"Мы же провели операцию "Паутина" и выбили до восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. А других носителей у них нет. Ту-22М3 не способны нести ракеты Х-101 или Х-55. Они берегли свои 18 бомбардировщиков Ту-160 как зеницу ока. Это их последний резерв. При этом из этих самолетов было модернизировано не более половины", – отметил Романенко.

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По его словам, в РФ провели два этапа модернизации Ту-160 – до стандарта Ту-160М и Ту-160М1. На разных самолетах – разные варианты оснащения. При этом он отметил, что россияне отправили эти самолеты подальше вглубь РФ, чтобы Украина не смогла их достать.

"А сейчас ситуация такова, что Ту-95 им не хватает, а хочется наносить массированные удары. И на Ту-95 подвесить 10 ракет им тоже страшно. В общем, там можно без опаски подвесить до восьми ракет. Но эти самолеты никогда не вылетают с полной подвеской. Как правило, самолет поднимает в воздух максимум четыре ракеты", – рассказал эксперт.

Сколько ракет можно подвесить на борт для нанесения ударов

Романенко пояснил, что даже если поднять в воздух семь самолетов Ту-95, например, с авиабазы "Белая" (Иркутская область) и с базы "Оленья" (Кольский полуостров), то получится 28 ракет.

"В последних атаках именно так и было – без Ту-160. Они запустили 24 ракеты. А если хотят выпустить более 28 ракет, учитывая, что часть из них может упасть ещё по пути, то задействуют Ту-160. Добавляют ещё три-четыре таких самолёта – и общий залп уже составляет 34 ракеты. Хотя в целом, если Ту-95 несут ракеты на внешней подвеске, что довольно опасно, то Ту-160 имеют 12 ракет внутри фюзеляжа. Но они боятся полностью загружать самолеты, поэтому подвешивают меньше ракет", – отметил Романенко.

Когда исчерпается ресурс Ту-95 и Ту-160 при сохранении нынешних темпов ударов

"На это не стоит рассчитывать. Например, возьмем его современника – американский B-52. Его приняли на вооружение в 1954 году, а американцы планируют эксплуатировать этот самолет как минимум до 2042 года. Стратегические бомбардировщики создаются с расчетом на десятилетия службы.

У Ту-95 могут возникнуть проблемы с двигателями, редукторами или другими элементами конструкции. Но ещё как минимум пять лет они будут находиться в эксплуатации. А дальше – как карта ляжет: разбиваем их, они сами разбиваются или действительно начнут разваливаться в воздухе", – подчеркнул Романенко.

Также он отметил, что в российских самолетах "высокий уровень тряски", поскольку на них установлены турбовинтовые двигатели. Кроме того, внешняя подвеска создает дополнительную нагрузку на планер самолета.

"Но сказать, что уже через год они начнут падать, – наверное, нет. Еще минимум пять лет будут летать тем парком, который остался", – подчеркнул авиаэксперт.

Также он отметил, что у россиян есть запасные части к этим бомбардировщикам, ведь их производили на собственных предприятиях.

"В отношении Ту-95 они практически не зависят от внешних поставщиков", – добавил Романенко.

Повлияет ли топливный кризис в РФ на возможности полетов на стратегических бомбардировщиках

"Ту-95 требуют большого количества топлива, ведь один вылет такого самолета требует до 100 тонн топлива", – сказал Романенко.

Он отметил, что топливный кризис может повлиять на способность осуществлять полеты.

"Но не только топливный кризис. Мы можем ещё и добираться до эшелонов или узловых станций, когда туда прибывают эшелоны", – подчеркнул эксперт.

Романенко не исключает проблем с поставками топлива.

"В последнее время они пытаются использовать аэродром "Энгельс", чего раньше не делали. Почему? Потому что там рядом нефтеперерабатывающий завод. Несколько нефтеперерабатывающих предприятий, и они там могут нормально заправиться", – сказал он.

По его словам, требуется много авиационного топлива для вылета, например, семи самолетов из "Оленьи" и подлета к районам запуска ракет. Запуски ракет происходят из Саратовской области, а иногда – из района Каспийского моря.

"В последнее время запускают из Саратовской области, но не исключается и Каспий. Минимальный расход составляет 60–70 тонн топлива на один самолет. Умножьте на семь самолетов – минимум 350 тонн топлива", – добавил Романенко.

Таким образом, нехватка топлива может ограничивать возможности для осуществления таких вылетов.

Нужно уничтожать производство российских ракет

"Я надеюсь, мы будем постепенно влиять на выпуск ракет, ведь их выпускают в Дубне [в Московской области, – УНИАН]. И мы регулярно влияем на производство компонентов для этих ракет – радиоэлектроники и других компонентов. Возможно, все же нанесем удар по заводу-производителю двигателей для всех типов российских крылатых ракет, который расположен в Рыбинске. Называется "Рыбинские моторы". Так что с крылатыми ракетами стратегической авиации мы справиться можем. Здесь наши позиции довольно уверенные", – отметил Романенко.

Как сообщал УНИАН, Россия приступила к масштабному строительству крупных защитных укрытий для своих стратегических бомбардировщиков на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области. Таких укрытий на базе возводится не менее 17.

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