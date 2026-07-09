'Кладбище гигантов': зачем на самом деле США хранят в пустыне тысячи боевых самолетов

На авиабазе Дэвис-Монтан в Аризоне хранится более 4 тысяч военных самолетов. Часть из них используется в качестве источника запчастей.

В пустыне Аризоны расположено крупнейшее в мире хранилище списанных военных самолетов. На территории авиабазы Дэвис-Монтан недалеко от города Тусон стоят более 4 тысяч летательных аппаратов, среди которых десятки стратегических бомбардировщиков B-52. Несмотря на распространенное название "кладбище самолетов", большинство машин хранятся не для утилизации, а в качестве стратегического резерва, пишет Wionews.

Комплекс, официально известный как 309-я группа технического обслуживания и восстановления аэрокосмической техники (AMARG), занимает более 2600 акров пустыни. Здесь хранятся истребители, бомбардировщики, транспортные самолеты и заправщики в различном техническом состоянии.

Именно климат Аризоны делает это место идеальным для длительного хранения техники. В пустыне Сонора выпадает менее 300 миллиметров осадков в год, а низкая влажность практически останавливает процессы коррозии. Благодаря этому самолеты могут простаивать десятилетиями, не теряя прочности конструкции.

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Перед отправкой на хранение каждый B-52 проходит специальную процедуру консервации. Топливную систему очищают и герметизируют, двигатели закрывают специальными заглушками, все отверстия изолируют, а наружные поверхности покрывают белым защитным слоем Spraylat, который защищает самолет от солнечного излучения и влаги.

Несмотря на статус списанной техники, эти самолеты не всегда остаются на стоянке навсегда. Специалисты регулярно проверяют их состояние, а отдельные машины могут вернуть в эксплуатацию, если возникнет такая необходимость. Ранее Военно-воздушные силы США уже восстанавливали несколько B-52, которые годами находились на хранении.

Кроме того, авиабаза выполняет роль крупнейшего склада запасных частей. Из списанных самолетов демонтируют двигатели, элементы шасси, авионику и другие узлы, необходимые для поддержания в строю действующего парка B-52. Это особенно важно, ведь многие детали для этих бомбардировщиков уже давно не производятся.

В то же время не все самолеты остаются нетронутыми. В соответствии с договорами о сокращении стратегических наступательных вооружений между США и Россией отдельные B-52 подлежат обязательному уничтожению. Их разрезают на несколько крупных частей, оставляют под открытым небом на 90 дней для спутниковой проверки, после чего утилизируют. Так стороны подтверждают выполнение условий международных соглашений о контроле над вооружениями.

Уникальный авиационный комплекс хорошо виден даже из космоса. На спутниковых снимках можно разглядеть длинные ряды B-52, B-1, F-16, C-130 и десятков других типов самолетов. Благодаря открытым картографическим сервисам авиационные энтузиасты даже отслеживают отдельные самолеты по их серийным номерам.

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