54-летний американский актёр впервые стал отцом

Мужчина пока не раскрывает пол первенца.

Американский актер Люк Уилсон, известный по фильмам "Блондинка в законе" и "Привет семье", впервые стал отцом.

Как сообщает издание Hello, возлюбленная звезды, которая моложе его на 30 лет, родила ребенка. Однако пока пол и имя малыша они не раскрывают.

К слову, новоиспеченных родителей заметили с детской коляской на пресс-конференции, посвященной будущему сериалу Netflix "Ястреб".

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Что известно о личной жизни Люка Уилсона

Актёр редко говорит о личной жизни. Известно, что Люк и Кенделл находятся в отношениях примерно три года. Пара нечасто появляется вместе на публичных мероприятиях. Они также скрывали беременность, поэтому для поклонников эта новость стала неожиданностью.

Напомним, известная актриса Энн Хэтэуэй ждет третьего ребенка. В отличие от коллеги, 43-летняя звезда фильма "Дьявол носит Prada" сразу поделилась радостной новостью в сети и продемонстрировала заметно округлившийся животик. Когда именно женщина родит – пока неизвестно.

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