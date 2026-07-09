В первом полугодии 2026 года ДТЭК изготовил 8 комбайнов для подготовки шахт к зиме

В январе–июне 2026 года машиностроительные предприятия компании изготовили и отремонтировали 923 единицы горно-шахтного оборудования.

В первом полугодии 2026 года машиностроители компании ДТЭК изготовили 8 новых проходческих и очистных комбайнов для обеспечения стабильной добычи угля. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В январе–июне 2026 года машиностроительные предприятия компании изготовили и отремонтировали 923 единицы горно-шахтного оборудования. Также они выпустили более 1 миллиона запчастей и комплектующих. Среди них – 8 новых проходческих и очистных комбайнов, а также три электродвигателя украинского производства", – говорится в нем.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко подчеркнул, что Украина пережила предыдущие отопительные сезоны благодаря слаженной работе энергетиков, машиностроителей и шахтеров.

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"Это позволяет поддерживать более надежную добычу угля, а значит, закладывать более прочную основу для преодоления летних пиков потребления и следующего отопительного сезона", – подчеркнул он.

Напомним, в 2022–2025 годах ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в поддержку украинной угледобычи почти 25 млрд грн.

Средства были направлены на проходку и ремонт горных выработок, оснащение лав и поддержание производственных мощностей шахт.