'Вьет' гнезда как птица и отпугивает чужаков: ученый рассказал о рыбе, которая тревожит рыбаков

В море этот вид не размножается, но может перемещаться с его помощью между реками.

В пресноводных водоемах Украины размножается очень красивая, но инвазивная рыба – солнечный окунь, который значительно распространился, в частности, в водоемах Киевской области и угрожает местным видам. Рыбаки забили тревогу, поскольку этот вредитель, которого некоторые даже ошибочно назвали "пираньями", поедает икру других рыб.

Как рассказал УНИАН доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института морской биологии НАН Украины Юрий Квач, солнечный окунь – инвазивный вид, происходящий из Северной Америки. В Европу этот вид был завезен как аквариумная рыбка в конце XIX века, а затем кто-то случайно выпустил "красавчиков" в природу.

Произошло это, по данным Квача, в бассейне реки Рейн – где-то между современными территориями Германии и Франции. Из Рейна эти рыбки попали в Дунай, а затем – в Днестр; в Украине их впервые зафиксировали примерно в 1950-х годах.

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"Сначала он появился на юге страны и в Закарпатье. В Киевской области этот вид встречается относительно недавно – уже около десяти лет его фиксируют в местных водоемах. Для людей он прямой угрозы не представляет. Наша экосистема, в принципе, уже достаточно адаптировалась к присутствию этого вида. Хочу подчеркнуть – к пираньям он вообще не имеет никакого отношения. Он не является его родственником и вообще на него не похож. Пираньи – хищный тропический вид, а этот окунь – ни тропический, ни хищный", – подчеркнул специалист.

В то же время этот вид действительно может наносить вред экосистеме, поскольку это – довольно агрессивная, гнездовая рыба, подчеркнул ученый. Причем в прямом смысле: по "птичьему принципу" солнечный окунь устраивает гнезда в песке, среди камней и отчаянно защищает "дом" от чужаков. При этом они занимают территорию, где потенциально может происходить нерест местных рыб, и с удовольствием поедают икру конкурентов.

"Таким образом, у этого вида стратегия более выгодна, чем у местных рыб, которые икру, как правило, откладывают прямо в среду обитания и не охраняют собственных мальков. То есть, когда солнечный окунь очень сильно размножается, он наносит вред – вытесняет другие виды, поедает бентос и т. д.", – пояснил Квач.

По его словам, очень хорошо, что рыбаки ловят солнечного окуня, который очень красив – таких рыбок в качестве декоративных держат даже в частных бассейнах. В то же время, как отметил специалист, это вполне съедобная рыба, но из-за очень маленьких размеров её употребляют в пищу нечасто.

При этом в Одесской области, в Дунае, солнечные окуни уже достигают 20–25 см и представляют интерес для любителей рыбалки.

Интересно, что солнечного окуня фиксировали даже в Чёрном море – ведь его вполне устраивают "чёрноморские условия", говорит исследователь. В море этот вид не размножается, но использует его для переплыва между пресноводными водоёмами.

"Именно таким образом вид попал в Днепр, где начал распространяться… Сейчас продолжается активная фаза инвазии в киевских водоемах, видимо, поэтому его стало много… Но через несколько лет эта активность снизится", – подчеркнул ученый.

Есть ли в водоемах Украины настоящие пираньи

"Не знаю, кто придумал называть солнечного окуня "пираньей" – это совершенно неправильно и только пугает людей. Ведь пиранья может быть очень опасной, в частности, если в воду попадает кровь…", – отметил специалист.

Некоторые любители экзотики держат пираний в домашних аквариумах, а затем по каким-то причинам выпускают их в водоемы, например, в реки. Там, по словам исследователя, пираньи могут размножаться, но людям они не угрожают, так как призваны бежать от них, а не нападать.

"Да, если человек с кровоточащей раной зайдет в водоем, где много пираний, его могут покусать… Но для наших климатических условий это нехарактерно", – подчеркнул Квач.

Так или иначе, украинскую зиму эти рыбы не переживут – гибнут ещё осенью, с наступлением холодов, добавил он.

Кто обитает в Украинском море

Как писал УНИАН, на побережье Черного моря, на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области, обнаружили более двух десятков голубых крабов, которые являются инвазивным видом. Эти существа попали в Украину, по-видимому, из Америки. На самом деле выбрасывается голубых "пришельцев" гораздо больше, поскольку ими и днем, и ночью питаются хищные животные – исследователи просто не всегда успевают заметить этих крабов. Опасность заключается в том, что голубой краб – активный хищник и сильный конкурент, который угрожает местным видам моллюсков, мелких ракообразных и молоди рыб. То есть он нарушает баланс прибрежных экосистем, особенно в условиях изменения климата, к которым он быстро адаптируется.

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