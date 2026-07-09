Один из ведущих импортеров нефти в мире скупает 'черное золото' в России

Индонезия – один из ведущих импортеров нефти в мире.

Индонезия впервые импортировала российскую сырую нефть с момента заключения соглашения между двумя странами в апреле. Это свидетельствует о расширении клиентской базы Москвы на фоне обострения ситуации вокруг Ирана, пишет Bloomberg.

По данным таможенной статистики, 29 июня в порт Баликпапан было доставлено почти 770 тысяч баррелей нефти на сумму около 75 миллионов долларов. В качестве порта погрузки указан Козьмино в России, а груз перевозил танкер Sierra.

Агентство отмечает, что рост цен из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке сыграл России на руку. Поставка в Индонезию стала первой после заключения соглашения о поставке до 150 млн баррелей, подписанного во время визита президента островной страны Прабово Субианто в Москву.

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Ранее Джакарта уже импортировала российскую нефть. Данные мониторинга танкеров фиксировали нерегулярные поставки в этом и прошлом году. Преимущественно с восточного побережья России, откуда поставляются такие сорта, как "Сахалин" и ESPO Blend.

Отмечается, что Индонезия является одним из ведущих импортеров нефти в мире и столкнулась с резким ростом расходов на топливо после того, как конфликт вокруг Ирана нарушил судоходство через Ормузский пролив. Значительные расходы на закупку нефти привели к падению индонезийской рупии до рекордного минимума по отношению к доллару в прошлом месяце, а повышение внутренних цен на бензин и дизельное топливо вызвало протесты против правительства.

Российская нефть – последние новости

В ночь на 9 июля подразделения Сил обороны Украины поразили 12 танкеров, один буксир и один сухогруз РФ в акватории Азовского моря. Масштаб нанесенного ущерба и результаты поражения уточняются. Пострадавшие суда использовались, в частности, для снабжения горюче-смазочными материалами группировок войск Российской Федерации, а также для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций.

7 июля стало известно, что за последние три года греческие судоходные компании заработали не менее 3,8 миллиарда долларов на транспортировке российской нефти, в то время как страны G7 пытались ограничить доходы Кремля от "черного золота".

6 июля сообщалось, что цена основного сорта российской нефти снизилась до уровней, которые наблюдались до конфликта на Ближнем Востоке.

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