Германия договорилась с США о закупке ракет 'Томагавк', - Мерц

Соответствующая договоренность была достигнута в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

Германия и Соединенные Штаты Америки договорились о приобретении Берлином дальнобойных крылатых ракет "Томагавк" и их размещении на своей территории. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц во время выступления в парламенте, пишет "Радио Свобода".

Он отметил, что договоренность была достигнута в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

"Тем самым мы устраняем важный стратегический пробел в нашей обороне", - заявил канцлер Германии.

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В то же время он добавил, что его страна параллельно работает над разработкой собственных европейских систем и их размещением в Европе.

США отказались от размещения ракет "Томагавк" в Германии

Как сообщал УНИАН, ранее США объявили о том, что планируют вывести 5000 американских военнослужащих из Германии.

В рамках этого решения США также отказались от плана времен бывшего президента США Джо Байдена по развертыванию в Германии американского батальона, оснащенного ракетами "Томагавк" большой дальности.

Это стало ударом для Берлина, который настаивал на этом шаге как на мощном средстве сдерживания России.

Такое решение Пентагона означало, что одна полная бригада покинет Германию, а развертывание батальона дальнобойной артиллерии, которое должно было состояться в 2026 году, будет отменено.

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