В Закарпатье решили бороться с джипингом: любителей езды по заповедным зонам предупредили

Дойдет ли дело до реальной борьбы и наказания нарушителей, увидим позже.

Хотя еще в январе 2025 года в Украине официально запретили джипинг в заповедных зонах, в этом туристическом сезоне ситуация с катанием на внедорожниках в Карпатах остается критической.

Соцсети завалены гневными постами неравнодушных граждан, жалующихся на караваны автотранспорта, которые уже полностью выкатали все живое на пути к горным вершинам возле популярных курортов, таких как Яремче (Ивано-Франковская область) и Пилипец, или живописного озера Свидовец (оба – Закарпатская область).

Между тем практически в каждом туристическом городе на западе Украины, от Трускавца до Рахова, можно увидеть многочисленные рекламные щиты с предложениями покататься на джипах по "диким" лесным тропам и живописным горным полонинам.

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Помимо того, что подобные сомнительные развлечения уничтожают целые экосистемы, они еще и представляют опасность для жизни и здоровья пеших туристов, вынужденных уворачиваться от опасного транспорта на сложных горных дорогах и дышать пылью.

Самое печальное в этой истории то, что местные бизнесмены, желающие подзаработать на туристах и предлагающие такие туры, совершенно не заботятся о сохранении природы родного края. Хотя, разумеется, и отдыхающие, создающие спрос на такие туры, тоже несут ответственность за это преступление против украинской земли.

В то же время многое в решении этого вопроса зависит от властей – недостаточно центрального запрета "на бумаге" с весьма лояльными штрафами, должна быть жесткая реакция "на местах".

В Закарпатье объявили войну джипингу?

В Закарпатской области власти, по крайней мере, начали заявлять о намерении бороться с джипингом, однако дойдет ли дело до реального запрета и суровых наказаний на деле, покажет время.

В частности, Раховская райгосадминистрация на недавнем координационном совещании, созванном по инициативе Туристическо-информационного центра Раховского района, обсудила пути противодействия джипингу и разрушению заповедных земель в регионе. На заседании присутствовали представители заповедников, полиции, пограничной службы, областной администрации, местных райсоветов и предпринимателей района, говорится на официальной странице РГА в Facebook.

"Основная цель – запретить несанкционированный и неконтролируемый джипинг: проезд на внедорожниках, квадро- и мототехнике за пределами основных дорог, что приводит к разрушению почвенного покрова, эрозии и появлению "шрамов" на лице Карпат", – говорится в сообщении по итогам совещания.

При этом в РГА подчеркнули, что речь идет не о традиционных лесных дорогах или подъездах к хозяйствам, а именно о массовом уничтожении природы путем съезда с основных дорог в самые уязвимые сезоны – зимой, весной и осенью.

Что предлагается для противодействия джипингу:

дополнительная разметка и установка указателей на въездах в места, запрещенные для джипинга;

рейды правоохранительных органов в зонах постоянных нарушений;

укрепление сотрудничества с местными общинами и предпринимателями района;

создание специально отведенных официальных площадок для джипинга, где любители экстремального отдыха смогут заниматься этим видом активности без ущерба для природы.

В то же время 8 июля 2026 года на странице Туристическо-информационного центра Раховского района в Facebook появилось напоминание о запрете проезда транспортных средств вне основных дорог, по лесам, полонинам, ручьям, рекам, озерам, лесным насаждениям, сенокосам и т. п.

"С настоящего момента будут проводиться постоянные рейды компетентных и ответственных органов с целью профилактики, предотвращения и привлечения к ответственности нарушителей, вплоть до изъятия транспортных средств", – говорится в сообщении.

Между тем читатели в комментариях уже посоветовали передавать конфискованные транспортные средства на нужды ВСУ.

К этой теме подключился и глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий, который на своей странице в Facebook дал поручение установить и наказать участников джипинга в русле реки возле села Лазивщина в Раховском районе, видео с участием которых было распространено в соцсетях.

Также он пообещал усилить контроль за джипингом в регионе, увеличить патрулирование и обеспечить неизбежность ответственности за нарушения.

"Закарпатье не может мириться с тем, что отдельные люди ради нескольких минут адреналина уничтожают то, что природа создавала веками", – добавил чиновник.

Что ж, будем надеяться, что все это не останется пустыми словами и дело все-таки дойдет до реальной борьбы с джипингом в заповедных зонах.

Новые туристические маршруты в Карпатах

Между тем, УНИАН.Туризм призывает туристов исследовать Украинские Карпаты своими ножками – в конце концов, виды с вершины, на которую вы поднялись самостоятельно, гораздо ценнее. И не стоит прикрываться оправданиями, что не все могут подняться самостоятельно – большинство клиентов джипинга это как раз те, у кого нет физических ограничений (разве что умственные). Более того, мы знаем немало случаев, когда ветераны с ампутациями покоряли горные вершины без помощи вредного для природы транспорта.

Тем более что в последние годы в Украине появляется немало новых туристических маршрутов. В частности, в прошлом году возле Сходницы появился инклюзивный туристический маршрут "Респект – Гаевка".

Кроме того, недавно Львовская область присоединилась к сети одного из самых известных пешеходных туристических маршрутов Европы – Camino de Santiago.

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