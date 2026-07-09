Турция потратила $120 млн ради одной посадки нового самолета Трампа

Boeing 747-8 настолько велик, что для его посадки во время саммита НАТО Турции пришлось реконструировать военную взлетно-посадочную полосу.

Новый самолет Air Force One, подаренный Катаром Соединенным Штатам, уже стал одним из самых обсуждаемых президентских бортах в мире. Роскошный Boeing 747-8 настолько велик и тяжел, что Турция была вынуждена потратить более 120 миллионов долларов и восемь месяцев на реконструкцию военной взлетно-посадочной полосы, чтобы самолет смог приземлиться во время саммита НАТО, пишет Luxurylaunches.

Президентский борт создан на базе VIP-версии Boeing 747-8, которую изначально строили для королевской семьи Катара. Пока компания Boeing завершает создание новых самолетов VC-25B, именно этот лайнер будет выполнять функции временного Air Force One.

В прошлом месяце самолет впервые официально представили на Объединенной базе Эндрюс, а вскоре президент совершил на нем свой первый полет в Северную Дакоту. При этом демонстрацию интерьера максимально ограничили: журналистам разрешили фотографировать только свои места и блюда, тогда как большинство снимков салона опубликовали представители Белого дома.

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Снаружи самолет получил новую сине-бело-красно-золотую раскраску вместо королевской катарской ливреи. Он примерно на шесть метров длиннее и почти на девять метров шире нынешних президентских VC-25A, что обеспечило значительно более просторный салон.

Интерьер больше напоминает роскошный частный самолет или правительственную резиденцию. Внутри использованы кремовые кожаные кресла, полированное дерево, золотистые элементы декора и отделка в теплых бежевых оттенках. Президентская печать украшает ремни безопасности, подушки и другие детали салона, а стены украшены картинами с изображениями американских достопримечательностей.

Одним из главных помещений самолета является просторный конференц-зал с большим круглым деревянным столом и кожаными креслами. Именно здесь могут проходить дипломатические переговоры и рабочие встречи во время полета.

Значительно комфортнее стала и зона для прессы. Репортеры получили широкие кожаные кресла, которые полностью раскладываются, оснащены функцией массажа, индивидуальными зарядными станциями и мультимедийными системами с доступом к кабельному телевидению и Apple TV. От рабочих зон персонала и Секретной службы пресс-салон отделяет специальная перегородка.

Даже подача еды соответствует статусу самолета: блюда сервируют на бело-золотой фарфоровой посуде с президентской печатью, а пассажирам предлагают фирменные президентские конфеты M&M's и подарочные наборы.

До перехода на службу правительству США этот Boeing был рассчитан менее чем на 100 пассажиров и имел просторные лаунж-зоны, отдельные офисы и несколько комнат для переговоров на двух палубах. Хотя Белый дом не показал все помещения после переоборудования, масштаб салона остается очевидным.

Ожидается, что этот самолет будет выполнять роль Air Force One лишь временно – до ввода в эксплуатацию новых Boeing VC-25B. После этого его планируют передать в будущую Президентскую библиотеку как один из самых уникальных самолетов в истории президентской авиации США.

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