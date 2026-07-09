Забытый тренд 90-х возвращается в дома: дизайнеры в восторге

Этот великолепный стиль когда-то был в каждой ванной комнате.

Дизайн, который царил в домах в 90-х, снова набирает популярность в интерьере. Об этом сообщает издание Good Housekeeping.

Речь идет о хроме – блестящем хромированном покрытии, которое когда-то украшало смесители, дверные ручки и мебель, а теперь возвращается в ванные комнаты, гостиные и даже в освещение.

Дизайнер из Сан-Диего Диана Луна, которая начинала карьеру именно в 90-х, хорошо помнит тот бум.

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"Я видела хромоманию повсюду и, сама того не осознавая, стала свидетельницей мегатренда – причем исторического масштаба!" – рассказывает она.

По её словам, тогда хромированные дверные ручки, смесители, ручки для шкафов и сантехника появлялись как в обычных квартирах, так и в роскошных особняках.

Дизайнер Терри Фиори объясняет, откуда вообще взялась мода на хром. Материал стал "звездой" течения ар-деко еще в 1920-х годах и носил красноречивое название – "серебро для бедных". Он позволял семьям рабочего класса привнести в дом ощущение современной роскоши по доступной цене.

Как создать стильный интерьер с хромом сегодня

Дизайнер Тина Рамчандани советует сочетать его с кирпичной кладкой: контраст между индустриальным и изысканным стилями создает баланс, который выглядит одновременно классически и актуально.

А для освещения она выбирает скульптурные хромированные торшеры и минималистичные бра, подчеркивая, что ключ к свежему виду хрома – сдержанность, поэтому лучше использовать его в качестве акцента, а не заполнять им все металлические детали комнаты.

А вот дизайнер Лорен Смит советует не бояться сочетать хром с насыщенными цветами – оливковым, индиго, угольно-серым или баклажановым – вместо холодных серых или белых оттенков, которые могут сделать пространство слишком стерильным. По её словам, такие глубокие цвета выглядят ещё богаче рядом с отражающей поверхностью хрома.

Обе согласны: секрет в сочетании холодного металла с тёплыми текстурами – деревом, льняными тканями, штукатуркой и натуральным камнем. Смит добавляет, что особенно любит хром в паре с обоями из травяного волокна, мохером и бархатом, а также советует сочетать хром с рифлёным деревом в ванных комнатах или барных зонах для создания ощущения винтажной роскоши.

Мода 90-х

По данным УНИАН, сейчас вновь набирают популярность духи, которые были на пике моды в 90-х и нулевых. Среди них – Éclat d'Arpège от Lanvin с нотами зеленой сирени, пиона и амбры, культовый унисексаромат CK One от Calvin Klein, который в 90-х стал первым по-настоящему массовым парфюмом для мужчин и женщин, а также DOLCE & GABBANA Light Blue pour Femme, который ассоциируется с итальянским летом и морем.

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