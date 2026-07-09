Инвестиционная программа 'Лесов Украины' на 4,1 млрд грн является 'фейком и преступной схемой', – Маландий

Заместитель председателя общественной организации "Открытый лес" Даниил Маландий заявил, что объявленная руководством ГП "Леса Украины" инвестиционная программа на 4,1 млрд грн не соответствовала реальному финансовому положению предприятия и могла быть использована для установления контроля над государственными средствами.

"Я готов ответственно заявить и наглядно показать, что инвестиционная программа ГП "Леса Украины" на 2026 год – это по форме фейк, по сути – преступная схема, которую задумал и пытался осуществить бывший генеральный директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец и его сообщник, отстраненный от должности глава Гослесагентства Виктор Смаль", – заявил Маландий.

По словам эксперта, Болоховец представил инвестиционную программу предприятия как "прозрачные, открытые и прогнозируемые закупки". Она предусматривала расходы в размере 4,1 млрд грн в 2026 году и 4,3 млрд грн в 2027-м.

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Впрочем, финансовое состояние предприятия не позволяло реализовать такие планы.

"Проблема в том, что таких денег у ГП "Леса Украины" не было, нет и, скорее всего, в обозримом будущем не будет. Чтобы это понять, достаточно проанализировать финансовый отчет за 2025 г.", – заявил Маландий.

Он подчеркнул, что еще до презентации программы ее финансовое обоснование должны были проверить Гослесагентство как орган управления имуществом и наблюдательный совет предприятия, поскольку в соответствии с уставными документами именно он согласовывает инвестиционные программы ГП "Леса Украины".

Маландий пояснил, что после уплаты налогов, дивидендов государству и других обязательных платежей у предприятия осталось около одного миллиарда гривен нераспределенной прибыли. По мнению эксперта, завышенные цифры могли использоваться для установления долгосрочного контроля над закупками и финансовыми потоками государственного предприятия.