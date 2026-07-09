На побережье Австралии обнаружены загадочные сферы: власти предупредили об опасности

Власти предупредили граждан не приближаться к этим объектам.

В последние дни в Австралии на побережье были обнаружены несколько больших металлических сфер неизвестного происхождения, пишет The Guardian.

Шесть сферических объектов были обнаружены местными жителями в северном Квинсленде. Первоначально власти предполагали, что они могут содержать опасные материалы, так что полиция и пожарные службы осмотрели обломки и установили 50-метровые зоны отчуждения вокруг объектов.

Австралийское космическое агентство считает, что эти объекты могут быть резервуарами высокого давления, которые используются для хранения ракетного топлива.

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"Агентство определило вероятный источник. Местоположение и характеристики объектов соответствуют обломкам корпуса иностранной ракеты, которая недавно вошла в атмосферу с орбиты", - говорится в заявлении.

В настоящее время организация работает с международными партнерами, чтобы точно определить, какой стране и какому космическому аппарату принадлежали эти обломки.

Эксперт Элис Горман подчеркнула, что государство, осуществившее запуск, остается владельцем такого космического мусора. Это предусмотрено Договором ООН о космическом пространстве 1967 года, поэтому Австралия должна вести переговоры с соответствующей страной о том, имеет ли она права на эти части.

Она также отметила, что подобные контейнеры из титанового сплава могут выдерживать чрезвычайно высокие температуры, поэтому неудивительно, что они достигают поверхности в неповрежденном состоянии. Само по себе это не указывает на то, что во время запуска что-то пошло не так.

Хотя власти Квинсленда объявили сферы безопасными, Австралийское космическое агентство предупредило, что на берег может выбросить больше космического мусора. Организация просит всех, кто обнаружит подобные объекты, не прикасаться к ним и сообщать об этом властям.

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