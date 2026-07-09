'За несколько недель': Польша поможет Украине с запуском производства ракет для Patriot

Польша является одной из стран, выбранных Соединенными Штатами для данного производства и обслуживания.

Производство ракет для системы Patriot в Украине может начаться через несколько недель. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, сообщает PAP.

В частности, когда его спросили, когда может начаться производство ракет для Украины, он оценил, что это займет несколько недель.

"Это непросто, учитывая, что только Соединенные Штаты производят ракеты Patriot в таких масштабах, что даже США не могут обеспечить их защиту, поэтому это нужно сделать очень быстро. Мы настроены решительно. Польша готова немедленно обеспечить техническое обслуживание и проводить дальнейшие операции", – заявил он.

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Говоря о роли Польши в объявленном производстве в Украине, министр отметил, что в настоящее время передача оборудования Украине без участия Польши не осуществляется.

"Наша страна входит в число четырех стран НАТО – помимо Польши это Германия, Швеция и Нидерланды – которым в Анкаре присвоен статус страны, в которую могут быть переданы технологии, связанные с производством и обслуживанием ракет Patriot. Польша является одной из стран, определенных Соединенными Штатами для этого производства и обслуживания, поэтому мы будем сотрудничать с Украиной и в этом вопросе", – добавил он.

Производство Украиной ракет Patriot

Как сообщал УНИАН, аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что непонятно, сколько времени понадобится Украине, чтобы начать производство ракет-перехватчиков, поскольку производственные мощности будут зависеть от наличия базовых компонентов, входящих в состав ракеты-перехватчика Patriot, и от масштабирования всей цепочки поставок, производящей эти компоненты.

Также там не исключают, что Россия может воспользоваться этим пробелом, прежде чем Украина сможет наладить производство собственных ракет-перехватчиков Patriot, и усилить удары баллистическими ракетами по Украине, чтобы нанести максимальный ущерб, прежде чем Украина сможет надежнее защитить себя.

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